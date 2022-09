Bagel de carpaccio de salmão e guacamole

Preparação

Comece por preparar o guacamole: pique todos os ingredientes e junte tudo numa taça. Antes de servir, amasse com as mãos. A ideia é que fique "semidesfeito" e não homogéneo.

Abra o bagel, aqueça ligeiramente e coloque numa das partes o guacamole. Disponha as finas fatias de carpaccio de salmão e a rúcula. Passe os moinhos do sal marinho e da pimenta, deixe cair as raspas de limão e regue com um fio de azeite. Feche o bagel e está pronto a servir.