Peixe assado com harissa, limão e tubérculos com cuscuz

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 °C.

Misture o azeite, duas colheres e meia de sopa de pasta de harissa, o alho e metade do sumo de limão. Tempere com sal e pimenta. Use metade da mistura para barrar o peixe e deixe marinar.

Envolva as cenouras e as cebolas com o resto da mistura de harissa e transfira para um tabuleiro de forno. Asse durante 15 minutos, mexendo a meio do tempo.

Adicione os rabanetes ao tabuleiro e asse por mais dez minutos.

Coloque os filetes de peixe marinados em cima dos vegetais assados e asse por 15 minutos, até estarem bem passados.

Retire o tabuleiro do forno. Transfira o peixe e os vegetais assados para uma travessa e mantenha quente.

Junte o cuscuz ao tabuleiro do assado e mexa bem para envolver com o molho de harissa. Cubra com o caldo quente, mexa rapidamente e tape com folha de alumínio.

Deixe repousar durante cinco minutos.

Solte o cuscuz com um garfo e misture os vegetais assados e o resto do sumo de limão.

Polvilhe com a amêndoa laminada e decore com as folhas de hortelã.

Sirva com o peixe, salpicado com mais um pouco de harissa e uma colher de iogurte grego em cada prato.

Nota: cogumelos Portobello ou cogumelos do campo grandes são uma excelente alternativa ao peixe. Barre com a marinada de harissa e adicione ao tabuleiro quando juntar os rabanetes, dando aos cogumelos 25 minutos para assar.