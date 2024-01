Este prato clássico de massa é servido tradicionalmente com esparguete ou bucatini. É importante usar uma pancetta saborosa e bastante pimenta preta, moída na altura, para obter os resultados ideais.

Fez demasiado arroz? Este estufado incrivelmente flexível proporciona-lhe o cenário perfeito para brilhar. Use esta receita como guia e adicione as sobras de legumes ou carnes que achar que ficam bem. A sugestão é da Too Good To Go.