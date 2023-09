Esta é a uma versão de um clássico português: Bacalhau à Brás. Nesta receita, o peixe é substituído por legumes, aproveitando as cascas, talos e folhas e vegetais. Um prato anti-desperdício proposto pela Too Good To Go.

Tosta de frango com molho de mostarda e mel Joana Barrios, atriz e apresentadora também se fez cozinheira para nos apresentar receitas simples e caseiras. Neste caso uma tosta que aproveita o suculento molho do frango assado.

Salada de cogumelos silvestres grelhados Devido à sua rica textura, cor e sabor, os cogumelos nem precisam de muitos truques para serem deliciosos. Grelhar é outro método simples de os cozinhar.

Dahl de lentilhas vermelhas "Este Caril de lentilhas vermelhas é perfeito para um jantar bem rápido e super nutritivo. Uma refeição vegan e deliciosa, que combina na perfeição com o outono", sublinha Alida Remtula, autora da receita sugerida pelo blogue "Alida's Food".

Gratinado de batata, salmão e alho-francês Quando o tom rosado do salmão se junta ao verde dos legumes e ao dourado do forno, ficamos com um prato tão bonito quanto delicioso.