O chef Fábio Bernardino é o autor da nova edição do e-book gratuito “A Irresistível Água da Torneira à Mesa com...”, obra com receitas preparadas com mais eficiência de recursos. Este Aveludado de bacalhau é disso exemplo.

Os croquetes são a melhor forma de transformar legumes que ficaram esquecidos no frigorífico em algo bem mais empolgante: uns petiscos suaves por dentro e estaladiços por fora, que transbordam de sabor e são deliciosos como uma refeição leve. Croquetes de sobras Gastronomia Contemporânea

Uma sopa substancial de sabores mediterrânicos. Com tubérculos menos ricos em hidratos de carbono, como, por exemplo, rutabaga, conseguimos uma sopa cremosa sem juntar batata nem farinha. Enquanto a sopa coze, pode assar os legumes. Uma sugestão a partir do livro "Dieta para a Diabetes".

Estes são dois ingredientes que nasceram para casar um com o outro.

Cozinhar numa tagine é um verdadeiro ritual. Para mais com uma riqueza de ingredientes como temos nesta receita. Se não tiver a tagine, não se acanhe. Pode usar um bom tacho.