Ao bacalhau ninguém lhe nega a mesa seja qual for a estação do ano. O que aqui trazemos, são três pratos com o fiel amigo que, não tirando o protagonismo aos clássicos, não caem nada mal com a chegada do tempo quente.

O chefe de cozinha Rui Ribeiro, também dinamizador do projeto "Faz & Come", é um dos autores destas receitas com o fiel amigo.