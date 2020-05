Salada de Bacalhau

Preparação

Cozer as postas do bacalhau com uma pitada de sal. Posto isto, limpar o peixe de espinhas, peles e reservar.

Cortar a couve-lombarda e a curgete muito fininhas e adicionar ao bacalhau com os dentes de alho picados e os coentros, também picados e em quantidade a gosto.

Temperar com o vinagrete (para o produzir, misturar todos os ingredientes) e verificar o sal, juntar as uvas cortadas em quartos antes de servir.