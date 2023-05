Favas à Portuguesa Tradicionalmente portuguesa, esta receita combina na perfeição as favas e os enchidos. O melhor de Portugal à sua mesa.

Um prato de favas é comida com cheirinho e sabor a tradição. Mas, não precisa de cair na monotonia como nos revela esta receita retirada do livro "A Irresistível Água da Torneira à Mesa com...", uma edição da EPAL.

Favas com alheira Estas favas não dispensam os tradicionais enchidos. Aqui, para além do chouriço, uma bolinhas de alheira grelhadas.