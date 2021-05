Favas com alheira

Preparação

Descasque as favas (se as utilizar frescas, pode optar por congeladas). Coza-as em água temperada com sal até estarem tenras.

Corte a cebola e o alho-francês em rodelas. Leve a alourar num tacho com azeite e chouriço cortado em cubos. Adicione o tomate cortado em pedaços e as favas escorridas. Junte, uma a duas colheres de sopa da água de cozedura das favas e deixe cozinhar mais cinco minutos.

Retire a pele às alheiras e corte em pedaços ou forme bolinhas com as mãos. Coloque-as num grelhador até estarem bem cozinhadas de ambos os lados.

Sirva a alheira com as favas.