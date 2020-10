A abóbora tem inúmeras propriedades positivas e uma utilização com muita tradição em Portugal. Existem mais de 760 espécies de abóbora, da menina, à manteiga, à cabocha ou à esparguete. À família da abóbora - Cucurbiteae - pertencem o melão, o pepino e a melancia.

A abóbora é rica em betacaroteno, elemento que se converte em vitamina A no organismo. Tem quantidades interessantes de potássio e minerais como o ferro, cálcio, magnésio e vitaminas B e C. Para além disto, é um dos vegetais com maior índice de hidratos de carbono complexos, os úteis.

O fruto da abobereira é bastante versátil e podemos - e devemos - usá-lo em diferentes cozinhados, dos salgados aos doces.

Com o Halloween à porta, deixo-lhe três receitas ultra-saborosas para o celebrar. Ora veja:

Tarte de abóbora

Tarte de abóbora é sempre uma boa ideia para celebrar o outono e os dias mais frescos. É uma sobremesa muito equilibrada e saborosa, sem glúten ou açúcares. Paralelamente, tiramos o máximo partido da abóbora e tâmaras utilizadas. O recheio da tarte pode também ser utilizado como doce para barrar no pão ou como recheio de pastéis e azevias. É uma delícia!

créditos: Green Smiles

Abóbora recheada

Esta receita de Abóbora recheada é ótima, dada a versatilidade e facilidade de confecção. Vai encontrar o sabor doce inconfundível da abóbora, conjugado com os ingredientes que preferirmos. Neste caso, uma versão recheada com estufado de feijão-preto e cebola. No entanto, pode rechear com cogumelos, cuscuz ou grão-de-bico, por exemplo. Assim terá uma refeição consciente com todos os nutrientes necessários: hidratos de carbono, proteína, vitaminas e minerais.

créditos: Green Smiles

Bolo de abóbora

Este Bolo de abóbora, canela e nozes é uma ode ao outono! Deixa um cheirinho maravilhoso em casa e é um verdadeiro conforto no prato. Utiliza um trio de sabores vencedores: abóbora, canela e nozes. As nozes dão uma textura estaladiça, diferente a cada dentada. Já a canela confere um sabor autêntico. Sou fã de canela e, por isso, gosto bastante de a utilizar, dos salgados aos doces.

A abóbora é o fator-chave, pois dá uma doçura suave e também contribui para que o bolo fique mais húmido. Uma receita ideal para estar na mesa num almoço de família ou para ter em casa e ir juntando a vários snacks ao longo da semana.