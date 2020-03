- Se optar por fazer a massa deixe-a levedar cerca de uma hora. Ficará, assim, mais maleável e fácil de estender com o rolo;

- Optando por massa quebrada ou folhada, já feitas, estique-as um pouco mais com um rolo. Isto para que fiquem ainda mais finas. Use o papel vegetal que acompanha a massa e não barre a tarteira com manteiga/margarina;

- Depois de forrar a tarteira não se esqueça de picar a massa com um garfo;

-Dependendo do tamanho da tarteira use a proporção de um pacote de natas para dois ovos;

-Utilize natas light ou para culinária. Estas contêm menos teor de gordura do que as que são próprias para bater;

- Se usar legumes como o alho francês, cenoura, etc. salteie-os num pouco de azeite. Ficarão, assim, mais saborosos;

- Coza ovos e fatie-os. Obtém um excelente efeito visual e um sabor extra;

- Antes de colocar no forno salpique a quiche com queijo ralado, obterá um gratinado mais saboroso;

- Aproveite sobras de carne e outras, junte-lhes cenoura, espinafres e obtém uma quiche completa a nível nutricional