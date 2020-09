Quiche de espargos e requeijão

Preparação

Comece por preparar a massa, misturando num recipiente a farinha, a manteiga e o sal. Trabalhe com as pontas dos dedos até obter uma mistura esfarelada.

Adicione a água e amasse até obter uma massa homogénea e que se despegue das mãos.

Pode optar por fazer este processo no robot de cozinha.

Estenda a massa até obter um retângulo ou círculo, dependendo da forma que utilizar, respeitando uma margem de 2 a 3 cm de cada lado para os laterais da forma.

Forre a forma com a massa e pique-a com a ajuda de um garfo.

Sobreponha uma folha de papel vegetal e encha com feijão ou grão seco.

Leve ao forno pré-aquecido a 200 ºC durante dez minutos.

Retire a forma do forno e prepare o recheio.

Bata os ovos com o leite e tempere com sal e pimenta.

Verta o preparado anterior na forma e decore com pedaços de requeijão de mistura e os espargos.

Leve ao forno durante 20 a 30 minutos, até que a quiche fique bem dourada.

Deixe arrefecer ligeiramente antes de desenformar.

Nota do chefe de cozinha: para este tipo de receitas utilizo espargos finos, semelhantes aos silvestres. Se não conseguir arranjar, corte os espargos mais grossos ao meio na longitudinal, ou escalde-os antes de os colocar na quiche. Pode preparar a massa com alguma antecedência e reservá-la no frigorífico até ao momento da sua utilização.