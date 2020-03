Minimalist Baker

Dana faz par com o seu marido John nesta página repleta de boas receitas em vídeo e centenas de dicas. Os dois cozinheiros apresentam receitas que exigem dez ou menos ingredientes.

Por exemplo, a receita para batatas assadas deliciosas:

Biscuiteers Baking Company

O biscoito tem muito assunto como vemos nesta deliciosa conta. Neste caso, biscoitos muito bem decorados, com inúmeras dicas para os confecionarmos. Conta com ótimas referências da cultura pop, do universo Star Wars ao Fator X.

Aqui, uma hipnótica receita de panquecas animada com biscoitos. Ficam deliciosas.

Half Baked Harvest

As publicações desta cozinheira amadora são um sucesso no Instagram. Tieghan Gerard demonstra-nos em vídeos como é fácil cozinhar, sem preconceitos em relação à mistura de ingredientes e pratos de diferentes origens.

Neste caso um aromático e exótico frango.

Manuela Kjeilen

A conta de Instagram da norueguesa Manuela apresenta uma deliciosa galeria de imagens gulosas. Aqui, para a Páscoa que se aproxima a sugestão de um bolo de baunilha com recheio de mirtilo e limão. A cobertura do bolo é de maçapão e polvilhada com açúcar em pó. A decoração fica por conta de ovos de Páscoa.

Spoon Fork Bacon

A dupla de amigas Teri Lyn Fisher e Jenny Park apresentam-nos, entre outras receitas, assados tentadores. Receitas da autoria das próprias, ou de terceiros, que têm ligação para o site onde são detalhadas.

Neste caso, um assado de cogumelos apaladado com salva.