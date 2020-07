Nos meses mais quentes, a mesa pede frescura. O Gaspacho, prato ligados à cozinha popular nacional no Alentejo e Algarve, dá uso sabedor a ingredientes simples, das hortas locais e com recurso a um ingrediente imprescindível nesta cozinha do Sul, o pão.

O resultado é uma sopa fria, que não exige fogão, e que revigora e refresca as papilas gustativas. O gaspacho parte de ingredientes tão singelos como o tomate, pepino e pimentos picados, regados com água fresca, temperado com alho, um fio de azeite e outro de vinagre, salpicado com orégãos.

Embora com variantes regionais, a preparação do gaspacho passa pelo piso do alho num almofariz, juntamente com o sal, até obter uma papa. Numa terrina, junta-se ao piso o azeite, o vinagre e os orégãos. Pelam-se os tomates, desfazem-se e juntam-se ao preparado. Finalmente, corta-se pepino e tomate em cubos, os pimentos em tiras finas, adicionam-se aos restantes ingredientes e verte-se água gelada. No final, acrescentam-se pedacinhos de pão duro.