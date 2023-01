Se se encontra entre as pessoas que estão no caminho da redução do consumo de carne e a privilegiar os vegetais, saiba que pratica uma alimentação flexitariana. Na prática, optou por uma dieta variada, de olhos postos numa mesa saudável. Neste quadro, não é de descartar incluir nas suas refeições opções 100% vegetais que substituem a proteína animal, como a carne de frango. Uma alternativa apresentada com o novo lançamento da Garden Gourmet, com o “Sensational Vegan Pieces”, pedacinhos de proteína vegetal, de sabor neutro adequadas à confeção de saladas, massas e wraps.

Fruta, leguminosas, folhas verdes e uma alternativa 100% vegetal à carne de frango, soam-nos a refeição prática e saudável. Uma receita para partilhar em família.

Fajitas estilo mexicano Prepare um refogado rápido e acrescente-lhe uma alternativa 100 %vegetal à carne de frango, disponha sobre tortilhas e acompanhe com uma salada de milho. Fácil, prático e saudável.

Mini wraps Sabe e assemelha-se a frango, mas é uma alternativa 100% vegetal à carne. Uma receita aqui posta à prova nuns mini wraps repletos de sabor.