A textura pode variar mas o resultado é sempre o mesmo. Depois de saborear um chocolate quente, parece que a vida ganha outras cores, não é? Esta é uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo e, nos dias de maior frio, é também uma forma de reconfortar a alma que ainda tem a vantagem de aquecer as mãos e o coração dos que, golo a golo, se vão deleitando com o paladar cremoso. Descubra, de seguida, três propostas deliciosamente tentadoras e irresistíveis, que se preparam facilmente em casa.

1. Chocolate quente light

Uma bebida reconfortante com menos calorias do que a versão tradicional para aquelas alturas em que precisamos de saciar a gula. Além de saborosa, prepara-se rapidamente. Em alternativa, pode substituir as amoras brancas por framboesas e o chocolate preto por chocolate branco. Deixa de ter uma bebida pouco calórica mas ganha em sabor.

2. Chocolate quente com marshmallows

Tem (muitas) dificuldades em resistir a esta bebida? Deixe-se de medos! Simples, rápida e fácil de preparar, esta versão, de influência norte-americana, é a solução ideal para um lanche numa tarde fria ou o complemento perfeito para uma noite em frente à televisão. Em vez de leite meio-gordo, também pode usar leite gordo, leite magro ou até água.

3. Chocolate quente light com travo tropical

A utilização de leite de coco e de coco ralado faz toda a diferença. Há momentos que exigem uma bebida reconfortante para nos aquecer a alma e este provavelmente é um deles. Experimente esta versão com um aroma exótico, também ela com menos calorias do que a popular versão tradicional. Vai, seguramente, surpreender-se com o resultado!