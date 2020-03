Numa altura em que muito se fala sobre o dever cívico do isolamento social, nada melhor do que aproveitar estes dias em casa para aprimorar o seu conhecimento sobre os mais variados temas.

De forma a ajudá-lo a relaxar, a PMC Wine & Food traz-lhe 11 curiosidades sobre vinhos que o vão certamente surpreender.

1. São necessárias 300 uvas para produzir uma garrafa de vinho.

2. Quando um especialista fala em “amadurecer” um vinho, significa que este será armazenado em barris de carvalho até ao momento do engarrafamento: só após esse momento é que o vinho começa a “envelhecer” – quando já está na garrafa.

3. Uma videira recém-plantada demora entre quatro a cinco anos até que os seus primeiros frutos possam ser colhidos para a produção de vinho.

4. A pressão interna de uma garrafa de champagne é três vezes maior do que a pressão interna do pneu de um automóvel.

créditos: Pixabay

5. Tradicionalmente, os vinhos europeus têm o nome da sua região vínica.

6. Teria de beber 20 copos de sumo de maçã para ter os mesmos efeitos antioxidantes que um copo de vinho tinto.

7. A idade média de uma árvore de carvalho francês colhida para o fabrico de barris de vinho é de 170 anos.

8. Os benefícios do vinho tinto para a saúde provêm dos taninos – este composto é especificamente associado à inibição do colesterol nos vasos sanguíneos, o que é altamente benéfico para a saúde do coração.

9. À medida que o vinho envelhece, vai perdendo a cor. Um vinho jovem tem muita cor e uma tonalidade mais violeta, enquanto um vinho tinto envelhecido tem uma cor mais leve e uma tonalidade mais acastanhada.

10. Agitar o vinho permite a libertação de vários aromas. O objetivo de agitar o vinho é oxigená-lo para deste modo libertar os compostos aromáticos que, ao ficar mais intensos e agradáveis, são mais fáceis de identificar.

11. As mulheres são naturalmente mais exigentes que os homens a degustar um vinho.