Em 2024, no ano em que se assinalam os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, o rótulo do Casa Velha Reserva tinto de 1974 ganha um simbolismo especial. Esta marca, estampada no vinho engarrafado, representa o compromisso da Adega Cooperativa de Favaios na valorização das uvas dos seus associados e na produção de vinhos de qualidade.

De acordo com Miguel Ferreira, diretor de enologia da adega, a melhoria contínua da produção foi impulsionada por investimentos em equipamentos e infraestruturas no início do século XXI. Esses esforços, juntamente com as uvas dos associados, permitiram à cooperativa “produzir de forma consistente vinhos brancos de qualidade notável”. Os vinhos brancos Casa Velha Reserva e Grande Reserva de 2022, agora disponíveis no mercado, são exemplo disso.

Feitos a partir das uvas dos melhores viticultores da região e das parcelas mais elevadas do planalto de Favaios, o enólogo acrescenta que, ao longo das últimas duas décadas, a adega tem vindo a aprender de forma sistemática sobre as melhores práticas para produzir resultados.

A aposta na qualidade torna-se assim evidente no Casa Velha Reserva tinto, que foi lançado pela primeira vez em 1974. Este tinto é produzido anualmente sempre que a qualidade das uvas o permite, com edições emblemáticas como as de 1978, 1981, 1985 e 1998. A partir do novo milénio, a adega tem produzido o Casa Velha Reserva tinto de forma mais regular. A edição de 2021, lançada este outono, é já a 11ª do século XXI.

Segundo Miguel Ferreira, o trabalho iniciado com os vinhos brancos em 2001 começa agora a estender-se aos tintos. A zona de Favaios, reconhecida pela qualidade dos vinhos brancos, está a revelar parcelas de vinhas tintas excecionais, especialmente nas encostas entre os 250 e 400 metros de altitude.

Aposta na comercialização direta e a nova unidade de vinificação premium

É sabido que a Adega de Favaios comercializa vinhos não fortificados desde os primeiros anos de sua fundação, em1952. Documentos históricos indicam que, em 1957, a cooperativa já tinha um representante em Lisboa para a venda dos seus vinhos, que eram bem aceites no mercado. Inicialmente vendidos em garrafões, os vinhos passaram a ser comercializados em garrafa em 1961, num esforço de valorização e diferenciação. A aposta na comercialização direta e na criação de marcas foi um fator diferenciador e inovador da cooperativa.

O lançamento de vinhos VQPRD/DOC e o registo de marcas nas décadas seguintes consolidaram a Adega de Favaios como um importante produtor no comércio de vinhos do Douro. O historiador Gaspar Martins Pereira sintetiza que “a aposta na qualidade sempre foi um aspeto essencial para alcançar uma imagem de prestígio no mercado”.

Os mais recentes investimentos da adega permitiram a construção de um novo armazém e a aquisição de equipamentos para a fermentação de vinhos brancos, aumentando a capacidade de vinificação para mais de 600 mil litros. Este investimento de 1,4 milhões de euros está em fase de conclusão. Em 2024, este produtor deu arranque à construção de uma pequena adega dedicada à produção de vinhos DOC Douro e moscatéis premium, com um investimento de 237 mil euros. A nova unidade, que será concluída até 2026, terá capacidade para vinificar 50 mil garrafas de vinhos premium.

Os novos lançamentos

Casa Velha Reserva branco 2022

Produzido a partir das castas Gouveio, Viosinho e Rabigato, colhidas a uma altitude entre os 600 e 700 metros. Com fermentação em inox e barricas, estagia cerca de um ano em contacto com as borras finas. Cor amarelo citrino e aroma sedutor, com notas de fruta de caroço e citrinos, bem integrados com a madeira. Sabor fresco e cremoso, com boa amplitude.

Produção: 3300 garrafas

Teor alcoólico: 13,2%

PVP: 11€

Casa Velha Grande Reserva branco 2022

Uvas de Gouveio, Viosinho, Arinto e Rabigato, colhidas entre os 600 e 700 metros. A fermentação e estágio acontecem em inox e barricas de dois anos. Cor amarelo citrino, com aroma de notas vegetais, citrinas e de fruto de caroço. Na boca é vivo, cremoso e harmonioso.

Produção: 2000 garrafas

Teor alcoólico: 12,5%

PVP: 16€

Casa Velha Reserva tinto 2021

Feito com uvas das castas Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca, provenientes das zonas mais baixas de Favaios e Sanfins do Douro. Estágio em barricas de carvalho francês durante 18 meses. Cor rubi intensa, aroma complexo de frutos vermelhos maduros e especiarias. Sabor untuoso e equilibrado, com boa acidez.

Produção: 8000 garrafas

Teor alcoólico: 14,5%

PVP: 12€