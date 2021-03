Para pais petisqueiros há uma seleção de mariscos pronta para take away

Pai é pai, do mais rezingão, ao mais brincalhão; do mais maçador, ao mais calmo; do mais ativo ao mais sedentário.

Para ajudar na demanda pelo presente culinário perfeito de dia do pai, a sugestão recai sobre uma seleção de marisco, vinho e gulodices sob a forma de brigadeiros e croissants.

Para o pai que adora jantaradas:

Ao pequeno almoço, ao almoço, lanche ou jantar, o importante é que seja sentado à mesa de uma boa refeição. O pai que adora jantaradas é aquele que não diz não a um bom petisco. Desta forma, o restaurante Boato, em parceria com a Marisqueira Brisa, apresenta uma seleção de mariscos (110,00 euros) composta por santola, lagosta, presunto, tostas, creme de narisco, gambas ao sal, ostras e que se faz acompanhar de limão, maionese de alho e limão. Tudo a harmonizar com vinho branco Cerejeiras Colheita Selecionada 2018.

As encomendas para a seleção de mariscos (em take away) podem fazer-se pelo telefone 914 535 590 e levantadas no restaurante Qura (Rua Coelho da Rocha, nº 110 A/B, Lisboa).

Grupo QNC

Para o pai apreciador de vinhos:

Para o pai que aprecia um bom vinho, acompanhado de uma boa conversa e companhia, uma garrafa rosé Qura personalizada (do restaurante de nome homónimo em Campo de Ourique, Lisboa) poderá satisfazer os momentos boémios. Um vinho leve e fresco por 18,00 euros.

As encomendas podem ser feitas até dia 15 de março, para o contacto 915 602 947. As entregas são feitas pelo restaurante a 18 de março.

créditos: Grupo QNC

Para o pai guloso:

O pai guloso é aquele que se delicia às escondidas pela casa e que acaba sempre as suas refeições com uma fatia de bolo (que muito dificilmente partilha). Pretexto para não recusar as “Boxes do Moço”, com brigadeiros, por 12,00 euros. Já a “Mix Box” (15,00 euros), traz dois brownies, quatro cookies, quatro brigadeiros e dois mini croissants recheados. A Brunch Box (10,50 euros), apresenta dois croissants, duas bebidas e seis palmiers.

As boxes podem ser encomendadas a partir do telefone 915 604 018. Take away disponível e entregas, para compras de 30,00 euros ou superiores.