Os madeirenses que nunca tiveram oportunidade de provar a arte culinária do chefe de cozinha Diogo Rocha, no restaurante Mesa de Lemos (uma estrela Michelin), em Viseu, têm agora oportunidade para a descobrir. De 4 a 7 de março, Diogo Rocha irá marcar presença no Funchal, no espaço Kampo, onde irá cozinhar a convite do chefe de cozinha Júlio Pereira. Os almoços serão compostos por duas entradas frias, duas entradas quentes, um prato de peixe, dois pratos de carne, uma pré-sobremesa e uma sobremesa (40 euros, sem vinho. Com vinhos incluídos, a proposta fica em 50 euros /duas pessoas).

Os produtos do campo e do mundo rural estarão em destaque ao longo destes dias, assim como os vinhos da Quinta de Lemos, que poderão ser harmonizados com o menu.

“Numa altura em que, no continente, a restauração está fechada desde 15 de janeiro, é com muito entusiasmo que encaro esta vinda à Madeira, para dar a conhecer um pouco da gastronomia que faço no Mesa de Lemos, a todos os apreciadores da arte de bem comer que estejam na ilha”, afirma Diogo Rocha.

Chefe de cozinha Diogo Rocha. créditos: Mesa de Lemos/Chefs Agency

Diogo Rocha, natural de Urgeiriça, em Canas de Senhorim, teria como destino futuro o comando na cozinha do restaurante Mesa de Lemos.

O primeiro reconhecimento do caminho trilhado surge, em 2008, com o Prémio de Enoturismo do Ano pela “Revista de Vinhos”. Depois, vem o desafio, em 2013, quando entra no universo do grupo de Celso de Lemos para abraçar de corpo e alma o projeto Mesa de Lemos, tornando-se chefe executivo.

Em 2015, chega o “Prémio Revelação do Ano” na categoria “Boa Mesa”, atribuído pelo guia Boa Cama Boa Mesa do jornal Expresso. Daí e até agora, nunca mais deixou a lista dos melhores de Portugal para o mesmo guia, conquistando em 2016, 2017, 2018 e 2019 o Garfo de Ouro. Pelo meio a “Revista de Vinhos” considerou o Mesa de Lemos o “Restaurante do Ano” em Portugal. Já este 2019 alcança o reconhecimento internacional que tardava, a estrela Michelin.

Em dezembro de 2016, publica o primeiro livro, “Hoje Diogo Rocha”, em que demonstra o carinho pela sua região e o amor que tem aos produtos portugueses. Em novembro de 2019 publica o seu segundo livro “Queijaria do Chef”.