No final de 2020 o chefe de cozinha José Júlio Vintém, mentor do restaurante Tombalobos, em Portalegre (Rua 19 de Junho, nº 2), avançou para uma oportunidade de negócio que expandiu os petiscos alentejanos servidos naquela casa para entregas ao domicílio.

Em novembro de 2020, nasceram os Enfrascados Tombalobos, refeições prontas a consumir com a assinatura do restaurante norte alentejano, casa com uma carta assente na cozinha tradicional daquela região.

As sugestões que partem de uma base de escabeches, apresentam-se em oito enfrascados. Entre eles, encontramos a Perdiz de escabeche (17,50 euros), a Fraca de escabeche (11,50 euros), o Coelho de vilão (9,50 euros), a Salada de pato (9,50 euros), a Salada de orelha (8,50 euros) e os Pezinhos de coentrada (8,50 euros).

Há, ainda, a opção de incluir numa mesma encomenda os oito enfrascados, concebidos para duas pessoas (80,00 euros).

Os produtos, sem corantes nem conservantes, tem a validade de seis a oito meses.

Algumas refeições exigem aquecimento prévio, outras podem ser consumidas diretamente do frasco. Há, ainda, a possibilidade de usar as sugestões do chefe de cozinha José Júlio Vintém como base para outros pratos, por exemplo folhadinhos, empadas.

As encomendas, entregues por correio no prazo de 24 horas, podem fazer-se pelo telefone 245 906 111, email enfrascadostombalobos@gmail.com ou no site da Adegga.