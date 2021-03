Da cozinha do Zunzum Gastrobar estão a sair pratos de feição bem portuguesa, com sugestões da terra e do mar e com uma carta de sobremesas apetecível.

No que respeita ao menu pronto a consumir, nas entradas, destaque para as Mini pataniscas de bacalhau (oito unidades/12 euros), Empada de cozido (quatro unidades/10,00 euros), Sapateira e abacate (12,00 euros)

Já os principais sugerem pratos de sabor nacional, como o Cozido à portuguesa (14,00 euros), o Bacalhau fresco alourada, feijoada de lulas e tomate confit (15,00 euros), a Açorda de marisco (15,00 euros), o Arroz de pato à portuguesa (14,00 euros).

Nas sobremesas, sublinhe-se a Pavlova de mascarpone e fruta da época, Mil folhas de pastel de nata e Enrolado de ananás dos Açores (todos a 5,00 euros).

Sugestões que também chegam a casa ou com entrega em formato familiar. Neste caso, há dois packs, um de 75,00 euros (duas entradas, um prato principal e quatro sobremesas) e um de 39,00 euros (uma entrada, um prato principal e duas sobremesas).

Quem dispõe de mais tempo para a cozinha pode optar pelo menu “Finalizar em Casa”, com muitos dos pratos sugeridos nas opções individuais e familiar e que podem ser consultados aqui.

As encomendas fazem-se através do site ou pelo telefone 915 507 870, com as entregas de sexta a domingo, das 12h00 às 21h00 horas.

Em take away as refeições podem ser levantadas no Zunzum Gastrobar, Avenida Infante D. Henrique, Doca do Jardim do Tabaco.