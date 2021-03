Situado no número 1 da Rua do Conde, em Lisboa, o restaurante Geographia apresenta uma carta inspirada nas cozinhas dos países de língua portuguesa em quatro continentes. Para poderem viajar pelos sabores de diferentes latitudes com descontos nas refeições, os interessados apenas terão de apresentar o seu passaporte válido nos levantamentos em take away.

Consoante o número de carimbos, assim se refletirá no desconto na refeição. “Por exemplo, se já tiver visitado 20 países fora da UE, irá usufruir de um desconto de 20%”, informa a equipa do Geographia.

No que toca à carta, nas entradas encontramos Dim Sums de minchi com molho de soja e mel (Macau), Bolinhos de feijoada com geleia de malagueta (Angola e Brasil). Já nos principais, há pratos como Caldo de mancarra (amendoim) com frango do campo (Guiné Bissau), Caril de vegetais e arroz de coco (Goa). Já à sobremesa, realce para o Bolo de banana caramelizada com gelado de baunilha (Cabo Verde e São Tomé).

As encomendas podem ser efetuadas aqui ou pelo telefone 213 960 036.

Geographia Rua do Conde, nº 1, Lisboa Contacto: 213 960 036

O menu do Geographia também se encontra disponível nas plataformas de entrega Uber Eats, Volup ou através do serviço de entregas próprio.