É na parrilla, grelhador e técnica de assar alimentos, que assenta um dos sucessos da cozinha do La Paparrucha, casa que há perto de duas décadas apresenta a culinária da Argentina, em Lisboa.

Com o encerramento imposto pelo confinamento, o restaurante situado na porta com o número 18, na Rua D. Pedro V, encontrou no take away e entregas ao domicílio caminho para manter a atividade.

Nas entradas, destaque para o Chouriço criolo (duas unidades/7,15 euros), Secretos com abacaxi (9,10 euros), Almofada quatro queijos gratinados, mel e nozes (6,05 euros). Já no que toca aos snacks, as sugestões incluem Prego no pão La Paparrucha (9,75 euros), Hambúrguer La Paparrucha (11,00 euros), Prego de frango (8,00 euros) e Trio de empanadas (8,50 euros).

Já nos principais, sublinhe-se o Lombo na parrilla “Tenderloin” (26,50 euros), Picanha “Rump Cap” (19,50 euros).

No que respeita aos menus, encontra, por exemplo, Almofada de quatro queijos, noz e mel, picanha, batata-doce assada e fatia de tarte de maçã (34,00 euros). Com o Dia do Pai a aproximar-se, há uma opção de menu que homenageia a data, preparada para dois adultos e uma criança (72,00 euros).

O elenco à mesa inclui Lombo de salmão (21,50 euros), massas como Linguini nero di sepia (19,95 euros) e sobremesas, como o Bolo de chocolate La Paparrucha (5,45 euros).

Quem quiser degustar as carnes argentinas em casa, conta com um serviço de talho com entrega de Picanha “Rum Cap” (14,00 euros), Bife chourizo “Sirloin” (17,50 euros).

Não falta o bife tártaro "do it yourself" que chega às mãos dos interessados numa box com todos os ingredientes para tempero.

Os pedidos para entrega no restaurante e em delivery fazem-se no site do La Paparrucha ou pelo telefone 213 425 333.