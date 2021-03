Como forma de espicaçar o apetite, o chefe de cozinha André Magalhães e equipa da Taberna da Rua das Flores, apresentam, nas redes sociais, as sugestões para o dia dos seus pratos de sabor e tradição nacional.

Nas sugestões do dia, sublinhe-se a Massada de peixe (12,00 euros), o Frango de Fricassé (10,00 euros), a Meia desfeita de bacalhau (9,50 euros). Entre os “clássicos do quiosque”, destaque para a Sandes de lula frita com maionese picante (6,00 euros). Já os “petiscos taberneiros” incluem o Brás de bacalhau fumado (10,00 euros), os Fígados de pato com marmelo e laranja (10,00 euros), a Barriga de leitão com puré de alcachofra (13,00 euros), a Trouxa de alheira com repolgas (12,00 euros).

No que toca às sobremesas, refira-se, entre outras propostas, o Bolo de chocolate (4,00 euros), Mousse de chocolate (5,00 euros), Papas de abóbora e requeijão (5,00 euros).

As encomendas fazem-se através do telefone 213 479 418 ou da plataforma Uber Eats.

Taberna da Rua das Flores Rua das Flores, 103 Contactos: 213 479 418

“Um dos nossos funcionários faz entregas de proximidade durante os períodos de almoço e jantar no centro de Lisboa”, informa a Taberna da Rua das Flores no seu site.