Cada evento de “Beer Pairing” no restaurante Desordem merece a criação do chef Paulo Soares com o propósito de introduzir sempre novas iguarias e novas cervejas. Desta feita, o jantar a 29 de setembro, quinta-feira, conta com um alinhamento de pratos em casamento com cervejas de diferentes estilos.

Desta forma, a ementa vai incluir um aperitivo acompanhado de cocktail (novo a cada evento), seguido, como entrada, da cerveja La Rosa a acompanhar Bockwurst (salsicha Alemã). Nos pratos principais, refira-se a cerveja Bitburger com o Rabo de boi e a cerveja preta Erdinger Dunkel com o Eisbein (Joelho de porco).

Restaurante Desordem Rua Roberto Ivens, n.º 547, Matosinhos Contactos: tel. 925 536 715; e-mail reservas@desordem.pt

Como sobremesa, a proposta recai numa cerveja Erdinger Hell (branca) com bolo Floresta Negra. A findar, a aguardente (schnapps) chega à mesa como digestivo.

O jantar orça os 30 euros por pessoa e requer marcação prévia pelo telefone 925 536 715 ou e-mail reservas@desordem.pt