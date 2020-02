Não obstante o aparato, o espaço é intimista, embora mudando de feição com o decorrer do dia. O pequeno-almoço de horário alargado (das 8h00 às 12h00) acomoda-se, por exemplo, às panquecas com xarope de ácer (5 euros), aos ovos escalfados, Benedict, mexidos e no forno (entre 4 e 7 euros), aos paninis prensados no forno e com recheios diversos, como a mozarela, tomate e manjericão (4 eutros), às bruchettas (4,5 euros), aos sumos naturais ea os cafés de diferentes carácteres.

Reverie

Já o almoço pede aquilo que Itália faz bem, as pastas, de diferente feição como a orechiette, a penne sem glúten, fusilli, fettuccine, spaghetti, ou as pizzas, neste caso as irmãs mais pequenas das congéneres apresentadas à mesa da Valdo Gatti, como a Bufalotta, com mozzarella, presunto curado, tomate-cherry e manjericão. Aliás, a massa faz uma viagem diária desde a cozinha da pizaria instalada no Bairro Alto, para a copa deste Caffè di Marzano. Ainda como novidade, já este 2020, os risotos

Mais tarde, a partir das 16h00 o estabelecimento prepara-se para a noite. As enormes portadas que se divisam para lá do balcão – atrás do qual se dispõe diariamente fruta fresca -, abrem-se para revelar um altíssimo bar. Um ritual diário que nos faz remontar às memórias de outras histórias, quando os Estados Unidos viviam a sua Lei Seca, nos anos de 1920/30 e os bares fervilhavam na clandestinidade.

Reverie

Aqui, na Lisboa deste século, brilham os vermutes, a par de outros destilados, para degustar puros ou em cocktails. Não falta os clássicos Aperol Spritz (6 euros), Negroni (6 euros) ou Manhattan (6 euros), como também se faz aposta nos vinhos portugueses e italianos sustentáveis. À mesa, sem desmerecer em algumas das propostas que transitam do almoço como as pizzas, faz-se o convite ao petisco com tábuas (9 a 10,5 euros) com seleções de queijos, charcutaria e vegetais, acompanhadas por pão de alho.

Caffè di Marzano Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 32, Lisboa Horário: Segunda a domingo, das 8h00 às 00h00

Num mundo que descobriu que a sustentabilidade parece ser a chave para o sucesso, ou pelo menos para a sobrevivência da humanidade, o Caffè di Marzano assume-se como um espaço amigo do ambiente e próximo de fornecedores portugueses, exceção feita para os ingredientes que pela natureza do prato pedem origem italiana.