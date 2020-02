Com ostras, linguado e perdiz chegou à mesa do Egoísta um banquete do século XVIII

Pensemo-la, ou não, a história senta-se sempre à mesa com o ato alimentar. Nem mesmo o conceito mais vanguardista se liberta, ou subsistirá, à herança que o traz. Não há pão sem milénios de apuro, mesmo que seja um mau pão; não há reinterpretação de sobremesas, com desconstruções de pastéis de nata, que sobrevivam às mãos hábeis (e também não tão hábeis) que os trouxeram à fórmula presente.

Em certos momentos, a história não se fica apenas pela marca indelével. Ela torna-se a protagonista da mesa, como o vem fazendo o poveiro restaurante Egoísta, desde junho de 2019. Dez jantares, em outros tantos meses, comemoram o decénio de vida desta casa dirigida na cozinha pelo chefe Hermínio Costa. Uma efeméride de cardápios subordinados a temas que nos propõem reencontros com a nossa história e que se prolongará até julho de 2020.

Este fevereiro, depois de quatro ementas já dedicadas a outros tantos marcos na cronologia portuguesa (desde a Idade Média), chegou a vez de trazer aos pratos o ano de 1777, mais concretamente o dia 13 de maio, e a Aclamação da, então, jovem rainha Maria I.

Hermínio Costa tem passado os últimos meses com as leituras de “Cozinheiro Moderno, Ou Nova Arte De Cozinha”, de Lucas Rigaud.

Um jantar de evocação do Barroco que nesta quinta paragem nas mesas do Egoísta fez meio caminho na viagem de circunavegação à nossa história entregue ao homem que, desde 1996, recebeu em mãos a responsabilidade de gerir a restauração do Casino da Póvoa e desde 2009 o faz no restaurante Egoísta. Na cozinha aguarda-nos Hermínio Costa, um calmo soberano numa imensa copa, acabado de chegar de “umas férias de dez dias na ilha de Zanzibar”. Tom de pele de veraneio, sorriso rasgado (concorre para a boa disposição o facto de ter já este 2020 conquistado o título de “Restaurante Gastronómico do Ano”) e a descontração que não acusa ansiedade face a uma sala com 40 comensais que aguardam o que a época de D. Maria I tem para oferecer. No caso concreto, uma época recriada nos sete pratos propostos no menu da noite.

Ostras com queijo Parmesão. créditos: Marta Barreiro

O posto de comando de Hermínio é desde há vários meses uma pequena biblioteca da história alimentar. Nas estantes avultam, entre outros, os títulos, “Mesa Real, Dinastia de Bragança”, “Comer Como uma Rainha”. Livros que o chefe de cozinha trata com estima. Nas mãos, Hermínio segura o clássico “Cozinheiro Moderno, Ou Nova Arte De Cozinha”, de Lucas Rigaud, do século XVIII. “Sei muitas passagens quase de cor. É um verdadeiro desafio descortinar o que aqui é dito”. A prosa de Rigaud é eximia. Escreve-se sobre cozinha com o cuidado como se trataria o enredo de uma novela de corte.

Deixamos o artista com a sua arte. Na sala, onde a música barroca marca o ritmo da noite, trocamos palavras com a mentora dos temas destes jantares que arrancaram com Eça de Queirós. Célia Lourenço, arquiteta de profissão, apaixonada pelas artes da mesa, assumiu como “natural” a tarefa de elencar dez momentos da nossa história e torná-los também história à mesa do Egoísta. “Tinham de ser jantares documentados e num período em que pudéssemos contar com os registos. Não faria sentido recuar a antes da Idade Média. Até mesmo por uma certa familiaridade com a mesa e os alimentos apresentados. Até ao momento, os jantares com história do Egoísta já trouxeram às noites da Póvoa, o jantar do Hotel Central, d'Os Maias, o jantar preparado pelo Abade de Priscos para o rei D. Luís, na Póvoa de Varzim, em 1887, o jantar inspirado no Infante D. Henrique e das festas para apresentação do plano ultrassecreto da conquista de Ceuta, em 1413 e o banquete oferecido pela rainha D. Catarina (mulher de D. João III) a D. Maria de Portugal (1565).