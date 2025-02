No passeio, acompanhado pela historiadora e museóloga Maria de Jesus Monge e arqueóloga Manuela de Deus, aos participantes é proposto deambularem por Beja numa viagem pela história e pelo legado de D. Frei Manuel do Cenáculo Vilas-Boas (1724-1814).

“Figura central na cultura e erudição setecentista portuguesa, Cenáculo destacou-se como um notável colecionador, bibliófilos e promotor do estudo das antiguidades e das ciências do seu tempo. Através de um percurso iluminado pelos locais que deixam ainda perceber o seu rasto evocar-se-á o contributo de Cenáculo, Bispo de Beja, fervoroso colecionador e promotor do estudo e conservação das antiguidades bejenses e nacionais”, indica o município local.

Maria de Jesus Monge é natural de Aldeia Nova de S. Bento. Licenciada em História e mestre em Museologia, trabalha em museus há décadas, num percurso profissional que inclui o Comissariado para a Europália 91 Portugal, Instituto Português de Museus, Museu de Évora, Museu-Biblioteca da Casa de Bragança (Paço Ducal e Castelo de Vila Viçosa), Museus e Monumentos de Portugal e, desde Agosto de 2024, o Museu Rainha Dona Leonor, instituição da qual foi recentemente nomeada diretora. Tem obra publicada sobre história das coleções e do colecionismo.

Manuela de Deus é arqueóloga, licenciada em História variante de Arqueologia, mestre em pré-história e Arqueologia e trabalha na região há mais de 25 anos, em organismos da administração do património cultural. Foi responsável pela coordenação do sítio arqueológico de Miróbriga e atualmente exerce funções na CCDR Alentejo – Unidade de Cultura. É doutoranda em História, o seu trabalho versa sobre a história da arqueologia e do colecionismo, em particular em torno da figura de Frei Manuel do Cenáculo.