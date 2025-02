AQUI A Tua Remodelação é a nova loja localizada no Centro Colombo, que tem um modelo de renovação de imóveis que pretende dar resposta à questão da qualidade de gestão e execução de obras. A concept store destina-se a todos os que pretendem fazer remodelações nas suas casas ou espaços comerciais e que querem garantir que a obra será realizada no tempo e prazos acordados e com uma garantia de qualidade única.

Com um design inovador, a flagship store fica localizada no piso 0 do Centro Colombo e tem o objetivo de devolver a confiança ao cliente, ao integrar todos os serviços necessários para a execução de uma remodelação num único local, onde a tecnologia, a reabilitação e os materiais de alta gama são os seus fatores diferenciadores.

Já abriu a primeira loja da AQUI A Tua Remodelação em Portugal créditos: Divulgação

Em agosto de 2024, a empresa que nasceu em Espanha, em 2019, com o nome AQUI Tu Reforma e hoje presente em 8 países do mundo com mais de 350 franquias, anunciou a sua chegada a Portugal, pela mão dos Master Franchises Breno Arruda e Paulo Neto Leite, ambos com ampla experiência na gestão de empresas e de franchisings multinacionais, com um foco na excelência do serviço ao cliente.

"O grande diferencial reside na garantia de, num único lugar, o cliente conseguir gerir todo o processo de forma integrada, desde a conceção, passando pela escolha das melhores e mais inovadoras soluções, passando pela contratualização da obra, execução e a gestão da garantia da mesma. Isso é uma característica única que vai restabelecer de novo a confiança nas remodelações, algo que todos nós ansiamos", refere Breno Arruda, em comunicado.

Com o foco no serviço, esta concept store pretende oferecer toda a comodidade e conforto na escolha das soluções, projetos rápidos e bem orçamentados, executados por profissionais experientes, garantias de execução, entrega, e a garantia de 2 anos pós-entrega. Além disso, os clientes irão dispor de soluções de financiamento que melhor se adequam à sua necessidade, seja através de créditos pessoais ou de soluções de melhoria do seu crédito imobiliário.

Já abriu a primeira loja da AQUI A Tua Remodelação em Portugal créditos: Divulgação

"Em Portugal, 60% das habitações são anteriores aos anos 80, e o aumento do parque habitacional não tem acompanhado a evolução da procura. Estes dois fatores conjugados representam uma oportunidade para o setor das remodelações, uma vez que estas propriedades podem ser recuperadas. Se olharmos para a Grande Lisboa, 98,11% das habitações são anteriores a 2010 e no Grande Porto esse valor é de 97,32%. Num parque habitacional tão envelhecido, a remodelação é uma das únicas formas de endereçar o tema da habitação em Portugal", refere Paulo Neto Leite.

A estratégia inicial da marca passa, para já, por escolher os primeiros empresários e investidores para formar a rede de franchisados. O objectivo é construir nos próximos anos, em Portugal, a maior e mais rentável rede de franquias, com o foco no modelo de concept store. Além da flagship store agora inaugurada no Centro Colombo, até ao final de 2025, a empresa pretende chegar às 15 concept stores e a mais 100 franquias nos próximos cinco anos. Ainda durante o primeiro trimestre de 2025, será inaugurada uma nova loja em Coimbra em regime de franchising e a empresa continuará a procurar expandir a sua rede própria.