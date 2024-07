Para dar início a este processo com confiança, é fundamental ter em conta as seguintes variantes:

Taxa Anual Efetiva Global (TAEG)

A TAEG é um dos principais fatores a considerar no momento de comparar as várias propostas de crédito habitação. A TAEG inclui todos os custos associados ao crédito, como juros, comissões, impostos e seguros.

Spread

O spread é a margem de lucro do banco. Quanto menor for o spread, menor será o custo do crédito. No entanto, é importante notar que os bancos podem oferecer spreads mais baixos mediante a subscrição de produtos adicionais, como seguros ou cartões de crédito.

Seguros

Os seguros, nomeadamente o seguro de vida e o multirriscos, são elementos essenciais que podem ter um impacto considerável na prestação mensal. As seguradoras oferecem uma variedade de planos com coberturas e preços distintos. No momento de análise e negociação das condições dos seguros, deve-se considerar as coberturas de cada apólice, tanto no seguro de vida como no multirriscos; os valores das franquias, uma vez que influenciam o valor a pagar em caso de sinistro, pois uma franquia mais alta pode significar um prémio mais baixo, mas implica maiores custos no futuro; e investigar a reputação da seguradora no mercado, nomeadamente a sua solidez financeira e a satisfação dos clientes em relação ao serviço prestado, especialmente na gestão de sinistros.

Taxa de juro

Existem três tipos de taxas de juro no crédito habitação: variável, fixa e mista. A taxa variável é sujeita a atualizações ao longo do tempo, a taxa fixa é sempre a mesma e a taxa mista combina um período em que a taxa é fixa e um período em que a taxa é variável. A decisão final deve ser tomada considerando a realidade financeira de cada um.

Comissões e outras despesas

Além do preço do imóvel, os clientes devem ter em consideração outras despesas, como juros, impostos, seguros e outros encargos relativos a produtos contratados no banco, nomeadamente contas à ordem e cartões de débito e de crédito. O processo de crédito habitação envolve três comissões principais: a Comissão de Estudo, que analisa todo o processo; a Comissão de Avaliação, que trata da visita do perito na avaliação do imóvel; e a Comissão de Formalização, que se refere aos custos da escritura.

Em resumo, investir tempo e esforço na pesquisa e comparação de diferentes opções de crédito habitação é crucial para garantir uma decisão financeira sólida e sustentável a longo prazo.

Esta informação é disponibilizada pela Simplefy - Smart Financial Partners, empresa especializada na Intermediação de Crédito e orientação financeira.