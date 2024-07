Poupar nos seguros do crédito habitação pode dar origem a uma redução deste encargo anual em centenas ou milhares de euros.

Na prática, para avançar com um crédito habitação precisa de subscrever um seguro de vida e um seguro multirriscos. Aqui não há volta a dar. Estas duas apólices servem como garantia neste tipo de financiamento que, por norma, é a longo prazo e tem um valor elevado.

Mas, após subscrever estes seguros junto da instituição onde tem o seu financiamento, como é que pode poupar? Neste artigo, mostramos sete formas de reduzir os encargos.

1 – Esteja atento aos preços praticados no mercado

Embora o seguro de vida e o seguro multirriscos sejam fundamentais para avançar com um crédito habitação, saiba que não é obrigado a subscrever estes produtos na instituição de crédito que concedeu o financiamento.

Quando contrata os seguros junto do banco onde tem o seu crédito habitação, este reduz o seu spread, ficando a pagar menos juros. Mas, por norma, o prémio é mais elevado em comparação com outras soluções no mercado.

Por isso, se quer poupar nos seguros do crédito habitação, deve fazer um levantamento de quanto pagaria por estas duas apólices noutras entidades. Assim, peça o máximo de propostas, compare e faça contas para ver a opção mais vantajosa para si.

2 – Esteja bem informado sobre estes dois seguros

Às vezes, dá por si a pagar um preço mais elevado pelos seus seguros e nem consegue identificar o motivo. Na verdade, esta é uma situação que acontece a muitos consumidores. Mas há motivos válidos que influenciam o valor que paga anualmente pelos seus seguros.

Por exemplo, no seguro de vida, se tiver uma apólice que é atualizada automaticamente de acordo com o capital em dívida ao banco, vai pagar menos em comparação com uma apólice que é atualizada tendo em conta a sua idade.

Já no seguro multirriscos, há vários fatores que influenciam o valor do prémio, principalmente a avaliação do risco que existe. Ou seja, se viver numa zona sísmica, num prédio antigo ou num andar mais suscetível a danos, o preço do prémio pode ser mais elevado. Além disso, quanto mais coberturas adicionar à sua apólice, mais elevado será o valor do seu seguro.

3 - Não tenha medo de renegociar ou transferir os seus seguros, sempre que compense

Sabendo que não está obrigado a manter os seguros na entidade onde tem o seu crédito e conhecendo bem estes produtos, se encontrar propostas mais aliciantes no mercado, não tenha medo de renegociar as condições com o seu banco ou até mesmo de transferir os seus seguros para outra seguradora.

Antes de dar este passo, olhe para o seu contrato de crédito habitação e veja se tem um spread bonificado e qual é a penalização aplicada, caso remova os seguros do seu contrato.

Assim, consegue fazer contas para ver se continua a ser vantajoso mudar os seus seguros, mesmo que deixe de beneficiar da bonificação do seu spread.

Caso sinta dificuldades em fazer estas contas, recorra à Calculadora de Transferência de Crédito Habitaçãopara ver quanto fica a pagar pela sua prestação com a penalização do seu spread.

4 – Analise se as suas necessidades são compatíveis com as coberturas contratadas

Numa apólice de seguros, quanto mais coberturas adicionar, mais caro é o prémio do seguro. Por isso, se já tem estes dois seguros subscritos, o ideal é olhar para as coberturas e ver se estas estão ajustadas às suas necessidades atuais. Além disso, veja se não tem coberturas idênticas noutros produtos que possui.

Desta forma, pode remover uma ou mais coberturas dos seus seguros do crédito habitação.

5 - Se tem mais seguros, veja se compensa mudá-los todos para a mesma seguradora

Quando tem mais do que uma apólice numa seguradora, transferir os seguros do crédito habitação para essa entidade pode ser vantajoso. Afinal, algumas seguradoras oferecem descontos se subscrever mais do que um produto.

Mas antes de juntar todas as apólices na mesma entidade, compare bem os preços e informe-se sobre as condições para cancelar os contratos que possui atualmente.

6 – O débito direto e o pagamento anual do prémio reduzem este cargo

Para quem tem seguros, não é novidade que, se os pagar anualmente e através de débito direto, consegue reduzir o valor do prémio. No entanto, esta é uma decisão que deve ser tomada de forma consciente, pois precisa de ter alguma organização para não colocar as suas finanças em risco, quando o valor anual for debitado da sua conta.

7 - Peça ajuda especializada para poupar nos seguros do crédito habitação

Quando recorre aos serviços de um mediador de seguros, passa a ter um acompanhamento que tem em conta as suas necessidades, podendo conseguir ofertas mais atrativas devido à rede de parceiros.