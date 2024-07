A compra de um automóvel é uma das situações em que pode ser preciso pedir financiamento. E este tanto pode ser conseguido através de um crédito automóvel como de um pessoal.

Saiba qual destes modelos de crédito ao consumo é o melhor na hora de comprar um carro.

Qual o financiamento máximo?

O crédito automóvel e o crédito pessoal beneficiam do mesmo limite de financiamento, fixado nos 75 mil euros.

No entanto, o mesmo não se verifica no prazo máximo de empréstimo e nas taxas de juro, tal como vamos ver a seguir.

Qual o prazo máximo destes dois créditos?

Esta é uma das diferenças entre o crédito automóvel e o crédito pessoal. O primeiro tem um prazo máximo de 10 anos e o segundo de sete anos.

Se tivermos em conta dois contratos em que a TAEG é a mesma, aquele que tiver o prazo mais curto tem um custo total mais baixo. É que, ao durar menos tempo, vai pagar menos juros.

Para um crédito de 15 mil euros e TAEG de 12,9%, a diferença de quatro para sete anos de contrato é superior a três mil euros.

No entanto, não é possível fazer esta comparação tão direta quando queremos escolher entre o crédito automóvel e o crédito pessoal. Isto porque os dois tipos de financiamento têm regras diferentes em relação às taxas de juro que, à partida, tornam o empréstimo pessoal mais caro do que o automóvel.

Então, quais as diferenças nas taxas de juro?

As taxas de juro máximas do crédito ao consumo são fixadas trimestralmente pelo Banco de Portugal tendo em consideração o que foi praticado no trimestre anterior. No terceiro trimestre de 2024, a taxa máxima do crédito pessoal é de 15,8% e a do crédito automóvel varia entre 6,7% e 14,3%, dependendo da modalidade de crédito.

Vamos, então, olhar para essas diferentes modalidades. O financiamento com reserva de propriedade é aquele em que o automóvel pertence logo ao consumidor. No terceiro trimestre de 2024, as taxas são as seguintes:

Automóvel novo: 11,3%

Automóvel usado: 14,3%

A outra modalidade é a locação financeira ou ALD, na qual é preciso mudar a propriedade do veículo no fim do prazo. Além disso, é comum ficar um valor residual para o final do contrato, ou seja, terá uma fatia considerável para pagar.

As taxas de juro no terceiro trimestre de 2024 são a seguintes:

Automóvel novo: 6,7%

Automóvel usado: 7,2%

Assim, a melhor forma de decidir é pedir simulações para perceber qual o custo efetivo do empréstimo. Para isso, não se esqueça de comparar a TAEG e o MTIC das propostas.

Por fim, tenha em atenção que os encargos com todos os créditos não podem ser superiores a 50% dos seus rendimentos.

Quais os documentos necessários para fazer um destes créditos?

Para fazer um crédito ao consumo vai precisar de apresentar o seu documento de identificação, recibos de vencimento e/ou declaração de IRS com nota de liquidação do último ano e Mapa de Responsabilidades do Banco de Portugal.

Que comissões vou pagar?

Quer opte pelo crédito automóvel ou pelo crédito pessoal para comprar o seu carro, terá de pagar pela abertura do processo ou tratamento da documentação (o nome da comissão pode mudar de instituição para instituição).

Regra geral, o valor pode rondar os 3% do montante de financiamento, mas há instituições que cobram um valor fixo, que ronda os 500 euros.

Deve ainda contar com o pagamento do imposto do selo, que é de 4% sobre o valor financiado.