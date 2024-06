É comum ouvir que os automóveis só dão despesa a partir do momento em que saem do stand. Ao contrário das casas, não valorizam (exceto em casos muito específicos), pelo que é muito difícil reaver o dinheiro desse investimento.

No entanto, ter carro é uma necessidade para uma grande parte das pessoas e, assim sendo, o melhor é perceber de que forma é que se pode poupar.

Entre combustível, revisão e seguro, são vários os gastos associados ao automóvel. Saiba como pode reduzi-los.

Confirme qual o posto de combustível mais barato antes de abastecer

Como em tantas outras áreas da vida, o planeamento também é importante na hora de abastecer. Assim, confirme qual o posto de combustível mais barato antes de sair de casa.

É possível encontrar essa informação online no site da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), por exemplo. Além disso, ateste o depósito e poupe nas deslocações constantes a postos de abastecimento.

Por fim, aproveite as ofertas, promoções ou descontos em combustíveis por ser cliente de outras marcas com protocolos sempre que possível.

Use o GPS e poupe nas deslocações

Seja para indicar o caminho para um sítio novo ou para evitar o trânsito mesmo nos trajetos do dia a dia, o GPS é um amigo da poupança e vai ajudar a reduzir as despesas com deslocações.

As opções são várias, mas as mais populares são o Google Maps e o Waze. Confirme qual a melhor rota antes de sair de casa e poupe dinheiro em combustível.

Tenha atenção ao estilo de condução

Quando atesta o carro, vai ter uma estimativa de quantos quilómetros vai conseguir percorrer com aquele depósito. No entanto, o estilo de condução tem muita influência no consumo de combustível.

Eis o que pode fazer para adotar uma condução mais eficiente:

Use a primeira mudança apenas para arrancar;

Não ultrapasse as 2.500/3.000 rotações. Sabia que, a 50 km/h, consume mais 25% de combustível se for com a segunda mudança em vez da terceira?

Não circule depressa demais;

Evite acelerar a fundo e fazer travagens bruscas;

Desligue o motor quando faz paragens superiores a um minuto;

Feche as janelas quando circula acima de 80 km/h

Sempre que possível, evite usar o ar condicionado. Em alternativa, recorra à ventilação.

Não deixe passar a revisão

Além de ser uma questão de segurança, ter a revisão em dia ajuda a prevenir avarias, com um custo elevado a longo prazo, e a reduzir os consumos.

Quando os componentes essenciais do motor não são bem mantidos, o consumo de combustível pode aumentar entre 3,5% e 10%. Do mesmo modo, circular com uma pressão de ar insuficiente nos pneus pode levar a um aumento do consumo em 6%.

Assim, uma boa manutenção é importante para evitar gastos a médio e longo prazo. Até porque uma pequena avaria num componente pode danificar outra peça que não precisaria de substituição se o problema tivesse sido resolvido a tempo.

Controle os gastos com estacionamento

Pode não ser das tarefas mais fáceis, até porque uma grande parte dos centros urbanos já tem parquímetros. Contudo, pode testar algumas estratégias para perceber se se adaptam bem à sua rotina.

Se trabalha no centro da cidade, pode deixar o automóvel numa zona da periferia onde não haja parquímetro e, a partir daí, usar o transporte público. No entanto, se não é uma opção deixar o carro longe do trabalho, fale com colegas que vivam perto de si e combinem boleias alternadas com despesas repartidas. Neste caso, está também a ajudar o ambiente.

Por fim, faça as contas e perceba se vale a pena pagar uma avença mensal num parque de estacionamento perto do trabalho em vez de pagar este custo diariamente.

Analise o seguro automóvel

O seguro automóvel é obrigatório, mas nem todas as coberturas são. Por isso, analise quais aqueles que tem mesmo de ter e quais as facultativas e perceba o que é realmente essencial para si.

Outro ponto para o qual deve olhar é a franquia, tendo em conta que, quanto mais alta for, mais barato é o seguro. O reverso da medalha é que, em caso de sinistro, uma parte maior da despesa fica a seu cargo.

Imaginemos que tem uma franquia de 350 euros numa qualquer cobertura. Se tiver um sinistro com custos de reparação de 250 euros, o seguro não paga nada.

Por isso, reúna o máximo de propostas possível, compare-as e veja qual a melhor solução para si.

E na hora de escolher o método de pagamento, saiba que muitos seguros ficam mais baratos se escolher o débito direto.

Amortize o crédito automóvel

Se estiver a pagar um crédito automóvel e tiver capacidade para amortizar a totalidade ou parte do empréstimo, pondere fazê-lo.

Na amortização total, a dívida fica saldada e não tem de pagar mais prestações ao banco. Já na amortização parcial tem duas opções:

Diminuir a prestação mensal;

Manter a prestação, mas reduzir o prazo do contrato de crédito automóvel.

Seja qual for o caso, vai reduzir o capital em dívida e o valor total dos juros.

Se estiver a planear amortizar o crédito, deve avisar o banco com 30 dias de antecedência. Além disso, se a taxa de juro for fixa, pode ter de pagar uma comissão por reembolso antecipado, cobrada sobre o valor reembolsado. No entanto, não pode exceder: