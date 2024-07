O preço das casas em Portugal subiu 8,1% em junho, face ao mesmo mês do ano passado, para uma média de 2.868 euros por m2. Segundo os dados da Alfredo, esta subida acontece após os crescimentos homólogos de 7,1%, 8,8% e 6,5% nos três meses anteriores.

Em junho, os apartamentos foram vendidos a um preço médio de 3.945 euros por m2 (uma subida de 7,7% nos últimos 12 meses), enquanto o preço das moradias aumentou 7,4% para 1.537 euros por m2.

O índice de Preço Alfredo reúne informação de vários portais públicos de listagem e sites de agências imobiliários com dados de transação que são posteriormente trabalhados, recorrendo a algoritmos avançados de Inteligência Artificial. Desta forma, é possível caracterizar a realidade do mercado imobiliário em Portugal de uma maneira nunca vista.

Considerando apenas a evolução dos preços no primeiro semestre deste ano, o crescimento foi de 5%. A par dos preços, o número de imóveis no mercado também cresceu nos primeiros seis meses do ano. Em junho, havia cerca de 200.097 casas disponíveis para venda, o que compara com 173.293 em dezembro de 2023.

Preços das casas caíram em apenas três regiões

Ao longo dos últimos 12 meses, entre as 20 regiões analisadas (18 capitais de distrito e ilhas), os preços desceram em apenas três: Castelo Branco, Portalegre e Vila Real.

Em Castelo Branco, o preço por m2 desceu 21,5% face a junho de 2023 para 413 euros por m2. Já em Portalegre, a descida foi de 16,1% e em Vila Real de 2,4%.

Quanto às 17 regiões onde os preços das casas subiram, Ponta Delgada assumiu o primeiro lugar, com um crescimento homólogo de 20,9%. No entanto, houve outras regiões onde o aumento também foi expressivo, como Aveiro (19,7%), Viana do Castelo (18,2%) e Leiria (15,4%).

Lisboa, Porto e Funchal com o preço por metro quadrado mais elevado

Embora não seja uma surpresa, o Índice de preços da Alfredo revela que, em junho, Lisboa, Porto e Funchal foram as três regiões com os preços mais elevados.

Em Lisboa, o preço por metro quadrado fixou-se em 4.867 euros, o que traduz um aumento de 5,8% face ao mesmo mês do ano passado. No Porto, o crescimento foi de 9% para 3.288 euros por m2, enquanto no Funchal ascendeu a 12,9% para 3.012 euros por m2.

O município de Lisboa continua a ser o local mais caro para comprar um apartamento, com uma média de 430 mil euros em junho. Do lado oposto, Portalegre é o município com o preço médio mais baixo em Portugal, 102 mil euros, e é também a região onde os apartamentos demoram mais a ser vendidos, com cerca de sete meses de espera (203 dias).

No que respeita às moradias, Lisboa também se destaca com o preço médio mais elevado, 592.000 euros, e a Guarda com o mais baixo, 42.500 euros.