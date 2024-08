Em Portugal, 60% das habitações são anteriores aos anos 80 e o aumento do parque habitacional não tem acompanhado a evolução da procura. Estes dois fatores conjugados representam uma oportunidade para o setor das remodelações, uma vez que estas propriedades podem ser recuperadas e reforçar o aumento da oferta de imóveis.

É neste contexto que chega a Portugal a empresa Aquí a Tua Remodelação, criada em Espanha, em 2019, com o nome Aquí tu Reforma. Gerida pelos masters franchisers Breno Arruda e Paulo Leite, a marca quer crescer depressa em Portugal. Assim, até ao final do ano, pretende abrir cinco concept stores no país e 100 franquias nos próximos cinco anos.

Para perceber melhor o conceito da Aquí a Tua Remodelação e de que forma vem impactar o mercado das remodelações de imóveis, conversámos com os seus representantes.

A Aquí a tua Remodelação destina-se a todos os que pretendem fazer remodelações nas suas casas ou espaços comerciais e que querem garantir que a obra será realizada no tempo e prazos acordados

Para quem é que se dirige a Aquí a Tua Remodelação?

A Aquí a tua Remodelação faz parte do Aquí Group, que é uma multinacional em regime de franchising, que tendo começado em Espanha, já se expandiu para o México, Colômbia, Itália, França e que chega agora a Portugal.

Hoje em dia existe uma grande falta de confiança dos clientes no mercado, levando a que muitas vezes optem por não realizar as remodelações com que tanto sonharam, dado que não conseguiam encontrar solução.

De sublinhar que não pretendemos substituir a oferta de pequenas reparações de caráter urgente, nem a de remodelações de grandes edifícios. A Aquí a Tua Remodelação vai transformar aquele que é, muitas vezes, um momento de stress naquilo que deve ser um momento positivo, ao melhorar o bem-estar dos clientes quando decidem remodelar a sua casa, desde cozinhas, casas-de-banho, fachadas, etc

Eu quero remodelar a minha casa ou sala, mas não tenho muitas ideias. Posso procurar os vossos serviços? Ajudam neste processo ou já devo ir com um plano?

As lojas da Aquí a tua Remodelação irão dispor de profissionais que ajudarão a materializar o sonho e as ideias dos clientes, e irão ajudar a realizar a remodelação da forma mais eficiente e com a expertise de um profissional preparado para tirar partido das mais modernas técnicas e tecnologias, aliando as melhores tendências da arquitetura e decoração, com a forma mais eficiente e sustentável.

a grande maioria da oferta disponível hoje em dia é informal

Referem, no comunicado, que a oferta existente no setor das remodelações no país “é informal, pouco organizada e sem garantias”. Têm recrutado profissionais em Portugal para a vossa equipa de remodelações? Como tem sido esse processo e quais os maiores desafios?

Não existe qualquer dúvida que a grande maioria da oferta disponível hoje em dia é informal. Apenas uma pequena minoria das obras de remodelação são suportadas por um contrato com detalhe, prazos específicos e com penalidades.

Não referimos que há falta de qualidade na esmagadora maioria das obras. O grande problema está na falta de capacidade de gestão das mesmas. O valor de acrescentar profissionais no desenho da solução e na gestão de obras é alto e o mercado está a precisar disso.

Isso só se consegue com remodelações realizadas por empresas com processos, tecnologia e a gestão de obra. A Aquí a tua Remodelação vem enriquecer esse processo de obras de remodelação com tecnologia de suporte e capacidade de gestão, para que se possa contribuir para a melhoria do bem-estar das pessoas em cidades sustentáveis e inteligentes, que é a nossa missão.

O processo de recrutamento de profissionais e parceiros está em curso e todos os candidatos poderão enviar um mail para prestadores@aquiatuaremodelacao.pt .

a infraestrutura tecnológica da Aquí a tua Remodelação vai ser o diferencial

É verdade que os clientes vão poder acompanhar, em tempo real, o trabalho de remodelação? Como é que isto vai funcionar?

As ferramentas tecnológicas que vão estar ao dispor de todos os intervenientes no processo, farão a diferença. Quer para os Franchisados gerirem os seus negócios, quer para os clientes acompanharem o processo desde o início, bem como para quem executa a obra ter uma noção do estado da mesma, a infraestrutura tecnológica da Aquí a tua Remodelação vai ser o diferencial.

Existem quatro ferramentas exclusivas desenvolvidas pelo AQUÍ Group:

AQUÍ PRO é a solução SaaS para o franchisado abrangendo todos os processos: CRM, orçamentação, Mercado Digital, gestão de obras, contratos, certificações e controlo de sub-empreiteiros.

é a solução SaaS para o franchisado abrangendo todos os processos: CRM, orçamentação, Mercado Digital, gestão de obras, contratos, certificações e controlo de sub-empreiteiros. AQUÍ Stores é uma ferramenta para as lojas. Oferece apoio para o serviço ao cliente e fornece informações relevantes para o funcionamento da loja

é uma ferramenta para as lojas. Oferece apoio para o serviço ao cliente e fornece informações relevantes para o funcionamento da loja AQUÍ Plans permite o desenho da planta no momento da visita ao cliente, fornecendo informações para orçamentos e visualizações de projeto

permite o desenho da planta no momento da visita ao cliente, fornecendo informações para orçamentos e visualizações de projeto AQUÍ a aplicação para clientes através da qual os mantemos informados e envolvidos na sua remodelação, desde a fase do orçamento, passando pelo contrato, até ao acompanhamento da obra e gestão da garantia.

Com estas soluções, o acompanhamento do processo de remodelação, desde o seu início até à conclusão, é algo que está ao alcance da nossa mão em tempo real. Este é um dos principais pilares da profissionalização do setor, disponibilizando ferramentas e processos para todos os intervenientes neste momento de bem-estar de quem quer ver o seu sonho realizado.

A partir de quando é que os portugueses vão poder remodelar a casa convosco?

Contamos abrir as primeiras lojas Aqui a Tua Remodelação no último trimestre de 2024.

Estamos no processo de seleção de franchisados em todo o país, incluindo ilhas

E o serviço vai estar disponível em todo o país? Ilhas também?

Durante o ano de 2025, após o início da operação na região da Grande Lisboa iremos expandir as operações para o Porto e gradualmente para todo o país. Estamos no processo de seleção de franchisados em todo o país, incluindo ilhas.

O que é que vão oferecer mais aos clientes para que venham a ser “uma verdadeira revolução no mercado”?

O grande diferencial reside na garantia de num único lugar o cliente conseguir gerir todo o processo de forma integrada, desde a conceção, passando pela escolha das melhores e mais inovadoras soluções, passando pela contratualização da obra, execução e a gestão da garantia da mesma. Isso é uma característica única que vai restabelecer de novo a confiança nas remodelações, algo que todos nós ansiamos.

As nossas Concept Stores foram estudadas para oferecer toda a comodidade e conforto na escolha das soluções, projetos rápidos e bem orçamentados, executados por profissionais experientes, garantias de execução, entrega, e a garantia de 2 anos pós-entrega.

Além disso, os clientes irão dispor de soluções de financiamento que melhor se adequam à sua necessidade, seja através de créditos pessoais ou de soluções de melhoria do seu crédito imobiliário.