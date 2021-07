Quem procura um petisco que não obrigue a grandes preparações na cozinha em período de férias, terá um possível caminho à mesa com as mini Calzones da Capricciosa. Para juntar mais sabor à lancheira, os restaurantes de pizzas artesanais cozinhadas em forno de lenha, contam com a campanha “Pague 4, leve 5” (10 euros). Por mais 5 euros, as mini calzones podem seguir para o destino nas lancheiras da Capricciosa.

A oferta recai sobre quatro sabores: Mini Calzone Mista, Mini Calzone de Frango, Mini Calzone Vegetariana ou Rotolini.

Já em casa, a preparação das calzones é muito fácil, bastando pré-aquecer o forno a 160 ºC e cozinhar durante 30 minutos, até que fiquem douradinhas.

A Capricciosa tem restaurantes no Parque das Nações, Carcavelos, Cascais e Doca de Santo Amaro.