Restaurante português Forno d'Oro tem uma das melhores pizzas da Europa

A tabela divulgada anualmente pela plataforma de viagens, elaborado com base nas escolhas dos utilizadores e dos editores da “Big Seven”, destacou o forno a lenha revestido a folha de ouro da pizzaria lisboeta, especializada em Pizzas Napolitanas caseiras. A plataforma realçou ainda o tamanho de doses que são servidas no restaurante, o sabor da crosta da pizza e ainda a “combinação deliciosamente perigosa” das pizzas com as 35 cervejas do menu.

“Estamos muito contentes por estarmos representados nesta lista com as melhores pizzas da Europa”, afirmaTanka Sapkota. “O nosso objetivo continua a ser tratar o cliente com o máximo de carinho e respeito, trabalhando sempre com os melhores ingredientes”, acrescenta.

O sistema de classificação desenvolvido pela plataforma de viagens “Big Seven” baseia-se na experiência e opinião dos editores do site, nas avaliações feitas pelos clientes, na localização e acessibilidade, na presença online, entre outros critérios.

Tanka Sapkota. créditos: Forno D'Oro

De acordo com a "Big Seven" no artigo dedicado à tabela agora divulgada, "o nome Forno d'Oro deve-se ao fato de ter um forno a lenha forrado a ouro, construído no local, antes de ser colocado a uso na elaboração de pizzas napolitanas caseiras. Pizzas com porções generosas e uma crosta saborosa e que podem ser combinadas com qualquer uma das 35 cervejas diferentes".

Em 2020, o restaurante Forno d’ Oro integrou a lista do Prémio Anual “50 Top Pizza Europa” que seleciona todos os anos as 50 melhores pizzarias do continente europeu e do mundo.