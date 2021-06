Com os restaurantes europeus a reabrir a tempo do verão, nada como celebrar os lugares que elevam a pizza a novos níveis, ao lado daqueles que honram as tradições e técnicas clássicas.

Para criar a classificação anual da Big Seven das "50 Melhores Pizzas da Europa de 2021", a plataforma de viagens reuniu as escolhas dos seus editores e a opinião dos utilizadores.

Forno d'Oro em Lisboa tem uma das Melhores Pizzas da Europa, ocupando o 21º lugar no Top 50. A plataforma começa por destacar o facto do restaurante ter um forno forrado a ouro. " O seu forno a lenha incrivelmente exclusivo foi construído no local e, em seguida, forrado com ouro antes de começarem a usá-lo na elaboração das suas pizzas napolitanas caseiras", escreve o site.

Salienta ainda as porções generosas que são servidas, assim como a sua crosta saborosa. Dois fatores que tornam estas pizzas populares, de acordo com os editores da Big Seven. Sem esquecer as 35 variedades de cerveja para combinar com a sua pizza favorita.

Conheça o top 10 das Melhores Pizzas da Europa:

1. L’Antica Pizzeria da Michele – Nápoles, Itália

2. Bæst – Copenhaga, Dinamarca

3. Old Scuola – Roterdão, Países Baixos

4. Animaletto Pizza Bar – Bucareste, Roménia

5. Rudy’s Pizza – Manchester, Inglaterra

6. 50 Kalò di Ciro Salvo – Londres, Inglaterra

7. Gustapizza – Florençaa, Itália

8. igó Nápolyi Pizza – Budapeste, Hungria

9. Pepe in Grani – Caiazzo, Itália

10. Lilla Napoli – Falkenberg, Suécia