Tony Martins é o grande vencedor do concurso Chefe Cozinheiro do Ano 2020

Depois de seis horas de competição, Tony Martins, chefe de cozinha do grupo Jase Hotels & Resorts conquistou o título de Chefe Cozinheiro do Ano 2020, iniciativa organizada pelas Edições do Gosto.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril foi o palco da competição que, a 30 de julho, juntou os seis finalistas a confecionarem um menu de sopa, prato de peixe, prato de carne e sobremesa.

Tony Martins, 35 anos, chefe de cozinha do grupo Jase Hotels & Resorts conquistou o júri com um menu composto por Sopa Caramela, Linguado, Bivalves, Percebes e Coentros, Frango Assado e Arroz de Miúdos e Pudim das Clarissas, Citrinos Limonete.

Tony Martins iniciou a sua carreira com uma formação profissional em restaurante e bar, tendo completado estágios dentro de portas e fora, na Letónia e Alemanha. O seu primeiro trabalho como responsável de cozinha foi no restaurante do Casino da Figueira da Foz. Seguiu-se uma experiência em catering e uma passagem pelo Bronze – Seafood & Lounge, em Ílhavo.

O segundo lugar do concurso Chefe Cozinheiro do Ano foi conquistado por Cristina Fernandes, 38 anos, cozinheira no restaurante Sála, em Lisboa. O terceiro classificado foi Marco Almeida, 30 anos, subchefe de cozinha do Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

Nesta edição, foi ainda atribuído o Prémio para a Melhor Harmonização com Cerveja Estrella Damm. Duarte Calvão, André Magalhães e Luís Antunes destacaram como vencedora Cristina Fernandes e o seu prato de Leitão, vegetais e trigo, harmonizado com Estrella Damm Inedit.

Marco Almeida. créditos: Filipe Vera-Cruz

A cozinheira do restaurante Sála recebeu também o Prémio Inovação Helmut Ziebell graças à sopa que levou a concurso: Funcho, Gaiado e Bolo do Caco.

A grande final do concurso contou com a presença de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

Criado em 1990 pela Inter Magazine, o concurso Chefe Cozinheiro do Ano já premiou nomes de referência na cozinha nacional como Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues, Vítor Matos, António Loureiro e Luís Gaspar.

A 31ª edição teve como júris António Loureiro (A Cozinha), Dieter Koschina (Vila Joya), Henrique Sá Pessoa (Alma), Paulo Pinto e Ricardo Luz (Vencedor da edição 30ª edição do Chefe Cozinheiro do Ano). A presidência esteve a cargo de António Bóia, do JNcQuoi.