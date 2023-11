Tal como estava projetado de raiz, eis que chegou o momento de (literalmente) “pôr a carne toda no assador”. No La Villa as condições ideais para convívios demorados incluem, tal como numa casa, uma zona de apoio ao jardim, com uma enorme e moderníssima grelha. A partir de agora, aos fins de semana, alguns pratos da carta são confecionados na brasa e à vista de todos. Ali, serão trabalhadas essencialmente carnes da vazia, lombo, picanha, chuleton, presa, franguinhos para as crianças e alguns mariscos.

Além das brasas a virem aquecer os dias de sol de inverno, no menu foram também introduzidos novos pratos, numa abordagem de comida de conforto e com mais substância, tal como o Bacalhau meia cura caramelizado com miso e Legumes verdes com huacatay, a Presa de porco preto com arroz paella e o aveludado Creme de castanhas com foie gras ou em doce, o Cheesecake upside down.

La Villa Avenida do Mar n.º 145, Aroeira Contactos: tel. 924 782 922; e-mail reservas@lavilla.pt

“Great food home mood” é a proposta do La Villa, uma outra face do chef Vincent Farges, que surgiu como uma solução para quem procura comida num local cuidado e aconchegante, ideal para levar a família ou amigos, para almoçar e jantar “de garfo e faca” ou apenas para um copo e um petisco ao final da tarde.

Um sítio livre de pretensões, onde a sala, a cozinha e o jardim estão interligados.