Outono e inverno sentam-se à mesa do Palácio Chiado com sabores de conforto

A primeira paragem na viagem de sabores de outono e inverno do restaurante do Palácio Chiado sugere-nos Carpaccio de pato curado com citrinos, nougat de frutos secos e vinagreta de framboesa; seguido de uma reconfortante Canja de camarão e vieira com legumes asiáticos, funcho e sweet chilli. A não desmerecer, o Escalope de foie-gras salteado acompanhado de compota de manga e laranja e redução de vinho do Porto.

Seguindo pela rota das cores e dos aromas de outono, a nova carta convida a saborear produtos do mar, como o Camarão tigre grelhado acompanhado pelo risotto de lagosta e coentros com lima e com a Garoupa suada com aromáticos acompanhada de massada com coentros e tomate.

Em dias frios, as inspirações tradicionais fazem-nos, também, sonhar com o Carré de borrego com espuma de castanha, tubérculos castanha salteada e jus de novilho e desejar o Wellinton de portobello e ragoût de cogumelos selvagens acompanhado de puré de batata, brocolini e molho de groselha.

créditos: Palácio Chiado

Como pratos vegetarianos, o restaurante volta a trazer ao menu o seu best seller o Risotto de cogumelos selvagens com trufa de inverno e cogumelos pleurotos salteados, um dos pratos mais desejados, e o apetecível taboulé de couve-flor com caril de grão de bico e amêndoa, Sweet chilli e papadums.

No que toca aos clássicos do restaurante, sublinhe-se o Lombo de novilho à barão, acompanhado de batata anna, ovo, presunto, agora com um molho especial à portuguesa; e o Bacalhau de “Lisboa a Braga” com ovo escalfado, tapenade de azeitona com salsa, batata angria, cebola e alho, outro dos best sellers do Palácio.

Palácio Chiado Rua do Alecrim, n.º 70, Lisboa Contacto: tel. 210 101 184

A trajetória faz-se, agora, em direção às sobremesas numa homenagem além-fronteiras: o Barão de chocolate com praliné de avelã e cereja marrasquino; a Charlotte de manga com creme marcarpone e compota de manga; o Blatter de framboesa acompanhado de creme de baunilha e sorbet de morango.