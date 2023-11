Novembro marca o regresso de um dos mais raros e exclusivos ingredientes do mundo da gastronomia: a trufa branca de Alba. Oriundo desta região, no noroeste de Itália, este precioso cogumelo será a estrela de pratos exclusivos, disponíveis apenas nesta altura do ano, nos restaurantes do universo JNcQUOI: Avenida, Asia, FrouFrou e Beach Club, o restaurante localizado na Comporta, aberto todo o ano.

No JNcQUOI Avenida, o chef António Bóia irá apresentar, como entrada, Ovos de codorniz estrelados com trufa branca de Alba (78€), Cocote de ovo biológico com trufa branca de Alba (79€) e Terrine de foie gras com trufa branca de Alba (94€). Para prato principal, os clientes poderão optar entre Raviolis rabo de boi com trufa branca de Alba (83€), Gnocchi Mona Lisa com trufa branca de Alba (84€), Vieiras lacadas sobre creme de couve-flor e trufa branca de Alba (95€) ou Tagliatelli com natas frescas e trufa de Alba (85€).

Já no JNcQUOI Asia, a inspiração oriental funde-se com a exclusividade deste fungo. Como entrada, o chef sugere Tártaro de carabineiro com crocante de arroz e trufa branca de Alba (95€), Temaki de atum zuke com trufa branca de Alba (75€), Norimaki de otoro com abacate, cebolinho e trufa branca de Alba (79€) e Tarte de Novilho trufada (70€). Nos pratos principais, destacam-se Cheungfan crocante de cogumelos com trufa branca de Alba (65€), Kushiaky de novilho com trufa branca de Alba (75€), Sopa de noodles e wontons de frango com trufa branca de Alba (71€) e Garoupa salteada com trufa branca de Alba (88€).

No mais recente espaço do universo JNcQUOI, o JNcQUOI FrouFrou, o chef Ku Yann vai combinar a trufa branca de Alba com a gastronomia chinesa, de forma inusitada: Cisne Negro de frango com trufa branca de Alba (72€), Cheungfan crocante de cogumelos com trufa branca de Alba (65€), Garoupa salteada com trufa branca de Alba (88€) e Pato assado cantonês com trufa branca de Alba (120€) são as sugestões para estes dias tão especiais dedicados ao mais exclusivo fungo.

O JNcQUOI Beach Club irá apresentar Burrata com tomate coração de boi e trufa branca de Alba (79€) e Ovos mexidos com cogumelos selvagens e trufas branca de Alba (75€), como entrada. Para prato principal, o Chef Jerónimo Ferreira aposta nas já reconhecidas paellas mas, desta vez, combinadas com este ingrediente único: Paella de cogumelos selvagens com trufa branca de Alba (170€), Paella de carabineiros com trufa branca de Alba (198€) e Paella de novilho e foie gras com trufa branca de Alba (195€).

“Aguardámos pelo final de mês de novembro para realizar estes dias temáticos porque queríamos assegurar a maturação perfeita da trufa. Apesar de ter começado a surgir em outubro, a trufa branca de Alba estava ainda a necessitar de mais alguns dias com níveis de humidade elevados e muito frio para assim atingir o ponto ideal tanto a nível de sabor como aroma”, afirma António Bóia, Chef Executivo do JNcQUOI, em comunicado.

Os menus temáticos dedicados à trufa branca de Alba estão disponíveis para almoço e jantar, entre os dias 22 e 25 de novembro. As reservas são recomendadas, por telefone, através do 21 936 99 00.