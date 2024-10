“Celebrar a ciência e a arte dos mestres cervejeiros numa mesa farta em sabor e conforto”. Está é a proposta do Cervelogia, a nova cervejaria típica com sotaque nortenho a instalar-se na entrada da cidade de Braga. Integrado no piso térreo do mais recente hotel da região com marca Holiday Inn, o projeto destaca a cerveja, a começar pela coleção de sete referências de cervejas artesanais de origem portuguesa e internacionais, prontas para serem servidas em garrafa: Bavaria, Erdinger, Letra, Paulaner, Japanese Rice Lager, Munich Dunkel e Nortada. Já na cerveja à pressão, a exclusividade é atribuída à Super Bock.

É diretamente da cozinha aberta do restaurante, conduzida pelo chef Pedro Canha, que saem sabores familiares, alguns deles com a cerveja a ocupar o lugar de ingrediente secreto até no momento de preparação.

Em Braga, abriu o restaurante Cervelogia, o novo espaço de culto de cerveja créditos: Divulgação

Saltam à vista sugestões como Tentúgal de alheira, que é servido com puré de maçã assada e uma redução de Vinho do Porto e cerveja preta (10€), Schnitzel, um dos pratos mais conhecidos da cozinha austríaca, acompanhado com salada de batata alemã (14€) e Ribs de entrecosto com molho de barbecue e yakiniku, método de churrasco japonês (17€). A assinatura Cervelogia está também presente nos clássicos que acompanham uma boa cerveja como a Francesinha (12€), o Bife (18€) e o Bacalhau (18€). Nas sobremesas, o Abade de Priscos é servido com uma redução de Vinho do Porto e flor de sal (9€), seguindo a receita de família do chef.

Cervelogia Rua do Complexo Desportivo, n.º 93, Braga, Contactos: tel. 253 979 201

“Queremos que o culto à cerveja seja o nosso verdadeiro cartão de visita, mostrando as suas diferentes facetas e capacidade de harmonização com diferentes sabores. A própria cidade de Braga tem uma cultura em torno da cerveja artesanal com enorme potencial e que queremos aproveitar para a dinamização de eventos e iniciativas que impacte não apenas a comunidade local, mas também visitantes de outras cidades”, salienta a equipa do Cervelogia.