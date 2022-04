Casica, o irmão do restaurante Arigato que une as cozinhas japonesa e sul-americana

A atualidade e encontros inesperados assumem o leme na nova experiência do Arigato, que reabre portas com um espaço completamente novo e também com um conceito renovado. Mudaram-se as salas, os tons, as múltiplas e distintas áreas de refeição, a cozinha e o espaço exterior. Mantêm-se os menus de degustação, mas num novo formato. Do novo menu do Arigato destaque para o Tataki de lombo de atum fumado, Usuzukuri – fatias de peixe branco em ponzu trufado.

No entanto, as novidades não se ficam por aqui, a cozinha e tradição gastronómica da América Latina junta-se ao novo Arigato, com a abertura de um novo conceito – Casica (ocupa o lado esquerdo do restaurante Arigato). Este casamento surge da importância da cultura japonesa na América Latina e da sua tradicional cozinha de fusão com inspiração nipónica e peruana, da qual o ceviche é um dos principais símbolos e visto por muitos como “o sushi da América do Sul”.

Tacos de camarão, Creme de guacamole e Salsa fresca ou Tártaro de novilho trufado, Chips de mandioca e Mayo de rábano são alguns dos pratos que poderá descobrir no novo conceito.

A responsabilidade dos menus ficou a cargo do chef Henrique Macedo que assina o novo menu do Arigato e do chef Vitor Hugo que desenvolveu o menu do Casica. Partilham duas paixões: peixe e cruzamentos de culturas. E estas paixões têm nas cozinhas japonesa e sul-americana duas das suas maiores expressões.

Arigato e Casica Alameda dos Oceanos lote 2.11.01 E/F - Parque das Nações, Lisboa Contactos: Tel. 218 967 132; e-mail info@arigato.pt

Recorde-se que em 2007, quando abriu o primeiro Arigato no Parque das Nações, a intenção seria tornar o sushi mais acessível, com um preço equilibrado e justo, mas também adaptá-lo ao consumo mais ocidental. Em 2022, a marca decidiu renovar o seu conceito, alargar horizontes e explorar ainda mais a sua filosofia culinária que visa o equilíbrio numa refeição, através de sabores, texturas e cores.