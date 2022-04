No bairro de Campo de Ourique, o Emporium Mercearia & Pub apaixona os amantes por bons cortes de carne e steakhouses. Com um ambiente que reúne um restaurante, uma garrafeira e um pub, o espaço está sob o comando dos cariocas Flavius Rangel e Felipe Barboza que apostam numa mistura entre a cultura e a culinária brasileira para encantar os clientes deste lado do oceano. Com cortes de carne premium, a ementa é assinada pelo chef Lucas Mendes e aposta em pratos como a picanha, desta vez ao estilo brasileiro que se apresenta com fatias da carne mais alta.

Para o Dia da Mãe as sugestões passam pelo Carré de Borrego cortado com osso, grelhado, servido com vinagrete de cogumelo e ervas (27 euros) e acompanhado de legumes assados, o Cupim (14,5 euros), que são fatias do tradicional corte brasileiro, assado em baixa temperatura, servido com o seu próprio molho e acompanhado de feijão tropeiro; também não pode faltar a Picanha (16,9 euros), de novilho Angus, grelhada com parrilla argentina e acompanhada com batata frita do chef, farofa, molho e arroz.

Morada: Rua Saraiva de Carvalho, nº 115, Campo de Ourique. Contactos: tel. 218 036 966; e-mail 911 087 199

Emporium Mercearia & Pub

Para as mães apaixonadas pela cozinha italiana, o M’Arrecreo, no Bairro Alto, é paragem obrigatória. Com um recém-chegado chef de Itália, o espaço recomenda as últimas novidades da ementa para a celebração do dia especial. O M’Arrecreo recebeu o certificado da Associazione Verace Pizza Napoletana, o equivalente a uma estrela Michelin das pizzas. As novidades da ementa estão disponíveis no espaço desde que o maestro Gennaro Langella tomou conta da cozinha e sugere, para o Dia da Mãe, algumas destas últimas adições. As opções são variadas e vão desde a Parmegiana de Melanzana (9 euros), um prato derivado do Sul de Itália, mas confecionado ao modo napolitano; a Salada de Abacate (11 euros), uma fusão entre a cultura da mozarela de búfala de Campana com o abacate do sul da América acompanhado ainda com tomates datterino temperados com açúcar mascavado ou a Bruschetta com Queijo de Cabra (3,5 euros), feita com molho pesto caseiro, queijo de cabra e tomates datterino assados no forno, em baixa temperatura, que tornam o prato na bandeira Italiana devido às cores dos alimentos.

Morada: Rua de São Pedro de Alcântara, nº 35, Bairro Alto. Contactos: tel. 910 599 555; e-mail geral@marrecreo.com

Ainda para os amantes de pizzas, o Rēbu, em Cascais, tem novidades no menu para a primavera. Localizado no centro da vila piscatória, a pizzaria celebra dois anos de história em agosto deste ano. Com um nome que referencia o termo rebuliço, o ecletismo da ementa oferece pizzas acompanhadas de um bom vinho, gin ou até sangria. Com cozinha aberta, o Rēbu apostou, para a estação primaveril, em sabores mais leves. Agora é possível provar as pizzas clássicas do espaço, mas com queijo vegano, isento de lactose ou glúten, mantendo o mesmo sabor de sempre. Para celebrar o Dia da Mãe, o Rebu recomenda algumas novidades da ementa como, por exemplo, a Pizza de Salmão (15,1 euros) com salmão fumado, alcaparras e tomate cereja fatiado; a Pizza de Beringela e Curgete (14,2 euros), a Pizza de Camarão (16,4 euros) e a Pizza de Alho e Óleo (12,5 euros), com Grana Padano, orégãos e alho frito.

Morada: Rua do Poço Novo, nº 19, Cascais. Contactos: tel. 215 885 985/912 999 691

Rēbu

Para as famílias que, em celebrações, não dispensam o marisco então o lugar onde deve reservar mesa é o Marisco na Praça, com dois restaurantes. Logo à entrada é possível escolher, diretamente da banca de mariscos, o molusco que vão querer saborear e que segue para a cozinha para ser preparado. No mais recente espaço, na Marina, a cozinha recebe a chef peruana Ursula Schenone que traz novidades à ementa do restaurante. Os novos pratos da ementa pretendem despertar curiosidade e que todos os que visitem o espaço “possam levar uma experiência única sem sair do Portugal.”, acredita a chef.

As sugestões do espaço para o Dia da Mãe contam com algumas novidades da ementa; apenas disponíveis na Marina de Cascais as opções passam pelo Bife de Atum com molho nikkei (15 euros), o Tataki de Atum com abacate, cebola caramelizada e azeite de trufas (15 euros), o Carpaccio de salmão fresco com molho oriental (14,5 euros) e o Tártaro de atum com manga e abacate e molho nikkei (14 euros). Disponível nos dois espaços, na Marina de Cascais e no Mercado da Vila, existe também a opção da famosa Salada de Polvo (10 euros).

Marisco na Praça - Mercado da Vila: Rua Padre Moisés Silva, Cascais. Contacto: tel. 214 822 130; e-mail marisconapraca@gmail.com

Marisco na Praça - Marina de Cascais: Piso 1. Contacto: tel. 214 022 444; e-mail marisconapraca@gmail.com

Marisco na Praça

Na zona de Benfica, há um novo espaço para descobrir e é a oportunidade perfeita para levar a mãe a conhecer. O Re’tasco, nasceu do sonho do casal de chefs e empresários Vanessa e Filipe Marques, ele assina a ementa de proteína e ela a ementa de sobremesas e, como o nome indica, pretende apresentar-se como um reinterpretação dos tradicionais tascos com decoração a rigor do conceito pensada pelo casal. Com um ambiente intimista e acolhedor, o restaurante aposta em carnes maturadas, dos quatro cantos do globo, em cozinha tradicional portuguesa, marisco e opções vegetarianas para agradar a todos os paladares. Também a garrafeira é extensa e está recheada para todos os gostos com mais de 200 rótulos em carta.

Com cerca de 120 lugares entre a sala superior, inferior e esplanada, o restaurante aposta na simplicidade dos sabores autênticos da comida portuguesa com uma assinatura pessoal característica em cada prato como, por exemplo, um ingrediente inesperado na preparação ou apresentação. O casal tem como objetivo distinguir-se como um excelente restaurante, tanto no serviço como na apresentação indicado para jantares de família ou com amigos. Se para celebrar o Dia da Mãe nada melhor do que a última novidade da capital, então o Re’tasco sugere um menu especial pensado para a data. Para começar os Croquetes de polvo com maionese de tinta de choco (8 euros/quatro unidades), seguido pelo prato principal de Trouxa de gambas com esfarrapado de curgete e cenoura em massa filó (15,9 euros) e, para terminar em beleza, a sobremesa estrela, com assinatura da chef Vanessa Marques, Arroz de sushi em caramelo de manteiga e crumble de pistácio (4,9 euros). A escolha da bebida pode deixar ao encargo do dia: a mãe.