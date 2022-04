No Porto, 3 propostas de refeições especiais no Dia da Mãe

O “Brunch da Rainha” regressa para o Dia da Mãe ao soMos Restaurant and Lounge (Av. da Boavista 1466) deste ano, sabendo que os pratos das nossas mães são irrepetíveis e, dificilmente, superados pela carta de qualquer chef. Criado para partilhar experiências e bons momentos, o soMos preparou um menu especial para que mães e filhos possam viajar pelos sabores mais típicos e saborosas da gastronomia mediterrânica.

O brunch orça os 45 euros por pessoa, com bebidas incluídas. Crianças dos três aos dez anos pagam 17,5 euros e para as menores de dois é grátis.

The Foodies Club

No Monarca (Rua de Miguel Bombarda, nº 18), o Dia da Mãe requer um menu especial, o “Queen Mother”, à medida da figura mais soberana no amor e na família. A refeição inclui Ovos Benedict à escolha da matriarca (podem ser de bacon, cogumelos, salmão ou à moda da casa, com carne de porco desfiada), uma Panqueca de morango com ganache de chocolate, que, até agora não figurou no menu e, por fim, um D. Inês, o cocktail de assinatura.

O menu orça os 17 euros por pessoa.

No dia em que se celebra a intemporalidade dos laços entre mães e filhos, o restaurante Astória (Praça da Liberdade, nº 25, Praça das Cardosas) destaca um dos seus serviços mais apetecíveis. Volta-se a servir o brunch (em formato buffet e disponível entre as 12h30 e as 15h00), desta vez com um toque especial. Além da lista de pratos frios e quentes, onde se podem encontrar as mais recentes adições desenhadas pelo chef Tiago Sales (como, o Bacalhau com natas, Cachaço assado e Gnocchis com molho de cogumelos), as mães serão presenteadas com pequenos ramos de flores da marca portuguesa Bloom – Flores e Eventos.

De referir que o dia está também reservado para a reabertura do Pátio das Cardosas (terrace e lounge exteriores).

Preço por pessoa do brunch orça os 26,5 euros (sem bebidas incluídas). Crianças dos cinco aos 12 anos usufruem de 50% de desconto. Crianças até aos quatro não pagam. “Brunch & Moët”: 49,5 euros (com direito até quatro copos de Moët & Chandon). “Brunch & Gin”: 35 euros (inclui até quatro copos de Gin Beefeater).