Com assinatura do chef Vítor Monteiro, o conceito do Restaurante L14 assenta nos pratos típicos da gastronomia portuguesa, entre sabores da terra e do mar. Aberto de terça-feira a sábado, das 19h00 às 22h30, para além de poderem apreciar a refeição no espaço, os clientes contam com opção de take-away, com serviço disponível entre as 19h30 e as 22h30.

No mesmo edifício, também o Raw Food Bar Sushi volta a estar disponível de terça-feira a sábado, das 19h00 às 22h00, com o seu bar com conceito de cozinha japonesa para quem deseja desfrutar de uma refeição de uma forma mais relaxada. A opção de take-away está igualmente disponível, com reservas até às 19h00.

Por fim, o Sunday Brunch @ L14, localizado no restaurante, volta a estar disponível todos os domingos, das 12h00 às 15h00. Este brunch buffet, para além da sua oferta gastronómica, contempla ainda o livre acesso ao circuito do “Felicitás Spa L14”, o Spa do hotel, mediante reserva. O circuito de Spa é composto por sauna, banho turco, jacuzzi, duche de contraste, zonas de relaxamento e piscina de hidromassagem. O preço da refeição com acesso ao circuito de spa fica em 23 euros por adulto e 12 euros por criança dos três aos 12 anos.

Localizado nas dunas da Praia dos Salgados, próximo de Albufeira, o hotel NAU Salgados Dunas Suites encontra-se rodeado de jardins com incontáveis palmeiras e oliveiras, no centro dos quais se encontram seis piscinas. Composto por seis edifícios contíguos, localizados nas dunas, proporciona vistas sobre aquela que é uma das mais belas praias da região.