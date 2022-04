No dia 1 de maio, no brunch bar de Miguel Bombarda, a dois passos de Cedofeita, mães e filhos vão ter disponível um menu especial que conta com Ovo benedict à escolha, uma Panqueca de Morangos e ganache de chocolate pela primeira vez na carta e o cocktail D. Inês.

Incluído no menu, o cocktail D. Inês, de assinatura do espaço, acompanha a experiência, num equilíbrio de doçura e intensidade, que remete à complexidade da maternidade. O D. Inês resulta da simbiose entre o creme de cassis, tequila, sumo de limão e Campari.

Além do menu especial Queen Mother, é possível desfrutar das várias opções do menu à carta. A par dos clássicos Ovos benedict de bacon, salmão, vegetarianos ou à Monarca, com carne de porco desfiada cozinhada lentamente, há outras opções a não perder, nomeadamente a Tosta Vegetariana, o Burguer Monarca ou a Shakshouka.

Na carta de cocktails de assinatura, imagem de marca do espaço, destacam-se o Burguês, o Bobo da Corte ou a Marquesa. No menu há ainda uma vasta lista de clássicos como os Mojitos de fruta, o Moscow Mule ou a Piñacolada.

Cocktail D. Inês créditos: Monarca

Com um amplo e confortável pátio interior, um oásis em plena baixa da cidade, é importante ainda destacar que o Monarca é um espaço pet-friendly e as famílias que escolherem o Monarca para comemorar o Dia da Mãe podem também trazer os seus animais de estimação.