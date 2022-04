Entre as dezenas de propostas do brunch especial do Dia da Mãe, a equipa da chef Vera Silva destaca as inúmeras bebidas (entre outras, sumo detox, chá gelado, espumante, vinho Tinto e branco), seleção de pão e pastelaria (pão alentejano, centeio, nozes, focaccia, cereais, pão sem glúten, mini pastéis de nata, Cake do dia, panquecas com chocolate quente).

Ainda a abrir, não faltam as tábuas de queijo e enchidos, seleção de mariscos. A refeição continua com as saladas e frios (legumes grelhados, salada César de camarão, Salmão marinado com maça e lima) e pratos quentes (entre eles, Creme de legumes, Magret de pato com laranja e mel, Bife de novilho à portuguesa, Ovos compostos, Legumes salteados com ervas).

Finalmente, a pastelaria fina apresenta, Torta de frutos vermelhos, Choux de morango, Tarte de frutos silvestres, fruta fresca, entre outras sugestões.

O brunch de Dia da Mãe no Nau Palácio do Governador será servido entre as 12h30 e as 16h00 e está disponível por 55 euros por adulto. Para crianças entre os sete e 12 anos o preço da refeição é de 40 euros e entre os três e os seis anos é de 25 euros.

Aconselha-se reserva antecipada através do telefone 212 467 800 ou do e-mail palaciodogovernador@nauhotels.com